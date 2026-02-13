SUSCRÍBETE POR $1100
    Ford reconoce pérdidas millonarias en su división eléctrica y redefine su estrategia hacia la asequibilidad

    La automotriz estadounidense cerró 2025 con un déficit de US$ 4,8 mil millones en su negocio de vehículos eléctricos, pérdidas que asegurán se mantendrán en los próximos años.

     

    Ford Motor Company confirmó los temores del mercado al anunciar un pérdida operativa de US$ 4,8 mil millones en 2025 atribuida a su unidad de vehículos eléctricos, conocida como Model E. La cifra refleja el impacto de la eliminación de incentivos fiscales clave y la debilidad de la demanda en segmentos de EV de alto costo, y marca un punto de inflexión para la estrategia eléctrica de la histórica automotriz de Detroit.

    El CEO Jim Farley había advertido con anticipación que el mercado de vehículos eléctricos en Estados Unidos enfrentaría una contracción significativa tras el final de un crédito fiscal federal de US$ 7.500, previsto para impulsar la adopción. El directivo predijo que esto reduciría la participación de los EV en las ventas totales del país a alrededor del 5%, en contraposición al 10-12% observado anteriormente. Los resultados financieros del cuarto trimestre y del año completo parecen validar esas expectativas.

    Durante la presentación de resultados, Farley indicó que “el cliente ha hablado”: los consumidores se inclinan hacia vehículos más asequibles, y los EV de precio elevado no han logrado captar la demanda esperada sin los incentivos previos. En consecuencia, Ford decidió cambiar su enfoque estratégico: en lugar de apostar por eléctricos costosos y orientados a la gama alta, ahora buscará consolidar su presencia en el segmento de EV asequibles, con precios objetivo de US$30.000 a US$35.000, donde ya existe tracción entre los consumidores sin subsidios.

    Este viraje no ha sido económico. Ford anticipa registrar alrededor de US$7 mil millones en pérdidas durante 2026 y 2027 relacionados con el abandono de su estrategia EV anterior, incluyendo la eliminación de activos que ya no encajan en el nuevo plan. La compañía ya había reconocido una reducción de activos de US$ 19,5 mil millones en diciembre de 2025 como parte de este reajuste.

    Pese a las dificultades en el negocio de vehículos eléctricos, otros segmentos de Ford sí están funcionando. La división Ford Pro, enfocada en vehículos comerciales, generó US$ 6,8 mil millones en Ebitda.

    Farley también subrayó una tendencia creciente en la preferencia de los consumidores por la electrificación parcial, con especial énfasis en los híbridos. Estos modelos ahora representan más del 20% de las ventas en Estados Unidos.

