Freelander vuelve: este es el SUV eléctrico de la alianza entre Chery y Jaguar Land Rover

Se trata de un regreso, pero no como lo conocíamos. Tras la primera presentación en la planta de Changsu, se confirma que el histórico Freelander reaparece transformado en una nueva marca de vehículos electrificados surgida de la alianza entre Chery y Jaguar Land Rover.

El primer modelo será un SUV 4x4 desarrollado sobre una arquitectura de 800 voltios, lo que permitirá integrar distintas configuraciones: versiones 100% eléctricas, híbridas enchufables y con extensor de autonomía.

Las primeras imágenes del vehículo que será lanzado en el próximo Salón de Beijing revelan un diseño robusto, con proporciones cuadradas, líneas limpias y una postura elevada que remite directamente a los todoterrenos clásicos. La propuesta estética busca mantener el espíritu aventurero del Freelander original, pero con un lenguaje moderno y tecnológico, incluyendo firmas lumínicas LED y una carrocería más sofisticada.

El modelo también crecerá en tamaño respecto a sus antecesores, configurándose como un SUV familiar de tres filas y hasta seis asientos, con un interior enfocado en la conectividad y la experiencia digital. Se espera que incorpore pantallas de gran formato y sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

El regreso del Freelander no es menor. El modelo original, lanzado en 1997, fue pionero en el segmento de los SUV compactos premium y se mantuvo en producción hasta 2015. Ahora, tras más de una década, el nombre vuelve completamente reinventado para adaptarse a las nuevas exigencias de la industria, donde la electrificación y el software son protagonistas.

En cuanto a precio, aún no hay cifras oficiales, pero se espera que se ubique en un rango competitivo dentro de los SUV eléctricos medianos, posiblemente entre los 40.000 y 60.000 euros ($42 millones a $64 millones), de acuerdo a cada versión. En principio, el objetivo era solo el mercado en China, pero en la presentación se adelantó que llegará a Europa y otros países.