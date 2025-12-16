Geely bate récords Guinness al inaugurar el mayor centro de pruebas automotriz

El mayor centro de pruebas de seguridad automotriz del mundo ya está operativo en China. Se trata del Safety Centre de Geely, ubicado en la bahía de Hangzhou, desarrollado con la asesoría de Volvo y financiado con una inversión cercana a los US$290 millones.

El complejo establece cinco récords Guinness, entre ellos el del laboratorio de seguridad automotriz más grande del mundo, con una superficie total que supera los 81.900 metros cuadrados.

Un enfoque integral de la seguridad

Con una superficie construida de 45 mil m², el centro amplía el alcance tradicional de las pruebas de choque, incorporando evaluaciones en ámbitos como ciberseguridad, privacidad de datos, salud de los ocupantes y funcionamiento de sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Esta estrategia forma parte del marco denominado “Comprehensive Safety 2.0”, con el que Geely busca reducir riesgos asociados tanto a colisiones como a fallas tecnológicas.

Pruebas en condiciones reales

Durante la inauguración, Geely realizó una prueba de impacto en vivo entre dos vehículos Lynk & Co 900, mostrando las capacidades de la infraestructura. El Safety Centre integra laboratorios especializados en simulación de conducción asistida, protección de peatones, seguridad de redes vehiculares y validación de software.

Entre los hitos del recinto se cuentan la pista de choque interior más larga del mundo (293 metros), un túnel de viento con control de clima y altitud, una zona de impactos con ángulos variables entre 0 y 180 grados y un total de 27 tipos distintos de pruebas, cifra inédita para un fabricante.





La huella de Volvo

La participación de Volvo resulta clave en el desarrollo del centro. Desde que Geely adquirió la marca sueca en 2010, el grupo ha integrado su experiencia en seguridad estructural y protección de ocupantes a sus nuevas plataformas. De acuerdo con la compañía, el Safety Centre estará abierto a toda la industria automotriz, con el objetivo de elevar los estándares de seguridad a nivel global.