Geely New Coolray prepara su inminente debut en Chile

Ha vendido más de un 1,2 millones de unidades en el mundo, por lo que se ha transformado en una de las principales puntas de lanza de Geely, por lo que resulta importante mantenerlo actualizado y mejorado. El New Coolray, que será lanzado en Chile durante estas últimas semanas de noviembre, viene con esa misión.

Características del motor

El SUV lleva un motor 1.5TD turboalimentado de inyección directa, que entrega 172 Hp de potencia y 290 Nm de torque, alcanzando los 100 km/h en solo 7,6 segundos, con un consumo combinado de 15 km/l, asociado a una transmisión 7DCT de doble embrague húmedo.

Actualización del diseño

Estrena el lenguaje “New Starlight Trail”, que refuerza su carácter juvenil y deportivo con una carrocería bitono y una parte frontal de líneas fluidas y modernas. Sus faros LED tienen un estilo futurista, mientras que el nuevo alerón aerodinámico y la barra de luces traseras LED continuas aportan un sello visual distintivo y contemporáneo.

La tecnología y seguridad del modelo

En el interior, donde de serie llega con seis airbags en todas sus versiones, luce una gran pantalla central de 14,6 pulgadas. También cuenta con un sistema de asistencia al conductor de nivel 2, comoelk Control Crucero Adaptativo (ACC), el Frenado Autónomo de Emergencia con Detección de Peatones y Ciclistas (AEB-P), el Asistente y Alerta de Mantenimiento de Carril (LKA y LDW), y el Control Automático de Luces Altas (IHBC).

Además, su visión envolvente de 540° con pantalla HD ofrece una perspectiva completa del entorno, facilitando maniobras y el estacionamiento.

La comodidad del New Coolray

Por dentro, el asiento del conductor tiene ajuste eléctrico, cuenta con techo panorámico y la compuerta trasera inteligente, junto con detalles que elevan la experiencia diaria. Los asientos y el volante son calefaccionados,

¿Cuánto cuesta el Geely New Coolray?

Por ahora, la marca se guarda la información. Al respecto, señala que el modelo “debutará en el mercado local con una estrategia de precios competitiva y beneficios especiales para quienes realicen su reserva anticipada en concesionarios Geely autorizados.