Geely suma nuevos embajadores a sus filas

Geely suma a tres nuevos embajadores a sus filas: Lucila Vit, Rafael Olarra y Gino Costa, quienes encarnan los valores de la firma china y que desde ahora en adelante manejarán sus últimos modelos.

Así Vit se incorpora al volante del Geely EX5, el primer SUV 100% eléctrico de la marca en Chile. “Me encanta que un auto tan moderno y cómodo sea además 100% eléctrico. Como persona que cuida su salud y el entorno, me hace mucho sentido moverme en un vehículo que no contamina y que además se adapta perfecto a mi rutina”, comenta el rostro televisivo.

Por su parte, el exfutbolista y actual comentarista deportivo Rafael Olarra elige el Starray, un SUV que destaca por su diseño vanguardista, conectividad y amplio espacio interior. “El Starray me sorprendió por su espacio, diseño y conectividad. Es un auto que se adapta a mi ritmo familiar y laboral, con estilo y seguridad”, señala Olarra.

Finalmente, el periodista y conductor Gino Costa se une a la familia Geely conduciendo el Coolray, un SUV con diseño deportivo, equipamiento de alta gama y gran eficiencia en ciudad. “Ser parte de esta familia me tiene feliz. Me gustan los desafíos y, sobre todo, cuando se trata de marcas que están mirando hacia el futuro. Geely tiene una propuesta clara y coherente, y eso me representa: innovación, diseño y conciencia con el entorno”, afirma el comunicador.

Giannina Trevigno, PR & Influencer Marketing Specialist de Geely Chile, por su parte, expresa que “estamos muy contentos de sumar a estos nuevos embajadores, quienes, desde sus distintas áreas, conectan con la propuesta de valor de Geely: una marca que apuesta por la tecnología, el diseño y la movilidad responsable. Creemos en construir comunidad, y estos rostros nos ayudan a proyectar lo que somos y hacia dónde vamos como compañía.”