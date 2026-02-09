SUSCRÍBETE POR $1100
    General Motors construirá nueva generación de motores V8 en Canadá

    La marca estadounidense refuerza su apuesta por este tipo de propulsor a combustión, en plena era de transición hacia la electrificación.

     

    General Motors entregó una señal clara sobre el rol que seguirá cumpliendo el motor V8 dentro de su portafolio, al confirmar que la próxima generación de sus motores V8 “small block” se producirá en la histórica instalación de St. Catharines, en Ontario, Canadá, además de distintas plantas de Norteamérica.

    La decisión se produce en un contexto de profunda transformación de la industria automotriz, marcada por la electrificación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Aun así, GM reconoce que existe una demanda sostenida por motores de alto rendimiento, especialmente en segmentos como camionetas grandes y SUVs de gran tamaño.

    La planta de St. Catharines, con décadas de experiencia en la producción de motores y transmisiones, se prepara ahora para asumir la fabricación de esta nueva generación de V8, que incorporará mejoras en eficiencia, durabilidad y gestión térmica, manteniendo al mismo tiempo las prestaciones que caracterizan a estos propulsores. Estos motores estarán destinados a futuros modelos de marcas como Chevrolet, GMC y Cadillac.

    Esta expansión forma parte de una inversión industrial más amplia que también involucra otras plantas de GM en Estados Unidos, configurando una red productiva destinada a sostener la sexta generación de motores V8.

    General Motors se está preparando para lanzar las próximas generaciones de la Silverado 1500 y la GMC Sierra 1500, ambas en 2027, con el nuevo V8 bajo el capó.

