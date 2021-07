Harley-Davidson presenta el primer y “nuevo” modelo de su división eléctrica

Hace un par de meses te contamos que Harley-Davidson tendría una marca exclusiva de motos eléctricas bajo el nombre de LiveWire. Luego, a modo de aperitivo antes de su presentación a principios de julio, se filtró que su primer exponente sería bautizado como One.

Hoy, finalmente, la LiveWire One se presenta en sociedad dejando a muchos con gusto a poco, pues en esencia se trata de una Harley-Davidson LiveWire remarcada bajo la nueva división de motos eléctricas del fabricante americano.

Así como se oye, la LiveWire One es prácticamente igual a la LiveWire que ya conocemos y que lleva el logotipo de la casa madre. A simple vista solo tiene una nueva decoración en pintura y un nuevo logotipo en su ‘depósito’.

Mejoró su autonomía, pero no demasiado. Según la marca, la LiveWire One tiene una autonomía de 235 km con una sola carga, antes 225 km. Usando un cargador rápido de corriente continua, la batería recibe una carga completa en aproximadamente una hora. Ahora también viene con una unidad de medición inercial de seis ejes para ayudar con el ABS y control de tracción.

La característica más llamativa de la nueva LiveWire One es su precio, pues más barata que la Harley-Davidson LiveWire. Tendrá un precio de US$ 21.999 contra los US$ 29.799 que costaba la LiveWire en EE.UU. Su comercialización internacional está prevista para 2022.