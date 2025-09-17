Honda inicia una nueva era con su primera moto eléctrica

Honda ha dado un paso decisivo hacia la electrificación de dos ruedas con el lanzamiento de la Honda WN7, su primera motocicleta eléctrica de batería fija.

Con este modelo no solo inaugura una nueva etapa para la compañía en Europa, sino que se alinea con la ambiciosa meta de alcanzar la neutralidad de carbono en todas sus operaciones y productos para 2050. Dentro de esa hoja de ruta, la firma prevé que toda su gama de motocicletas sea neutra en carbono en la década de 2040.

La WN7 es la versión de producción del “EV Fun Concept” mostrado en el EICMA 2024 de Milán. El nombre refleja la filosofía del modelo: “W” por Be the Wind, “N” de Naked y “7” como referencia a su clase de potencia. Con ello, Honda busca combinar deportividad, diseño y tecnología en una motocicleta que apunta directamente al disfrute de la conducción.

Este nuevo exponente ofrece una autonomía estimada de más de 130 kilómetros gracias a una batería fija de iones de litio. La recarga puede pasar del 20% al 80% en solo 30 minutos con carga rápida CCS2, o completarse en menos de tres horas con un cargador doméstico.

En cuanto a prestaciones, la WN7 promete sensaciones equiparables a las motos de combustión de 600 cc en potencia y 1.000 cc en torque, pero con la suavidad y silencio característicos de un tren motriz eléctrico. Su diseño delgado y futurista la distingue, mientras que la tecnología acompaña con una pantalla TFT de cinco pulgadas conectada a Honda RoadSync, que permite vincular funciones inteligentes de navegación y comunicación.