Hyundai Crater: una brutal nueva visión de la aventura extrema

Hyundai busca agitar el escenario con el anticipo de los primeros detalles del conceptual Crater, un prototipo que encarna una visión más atrevida del todoterreno moderno.

Presentado a través de bocetos oficiales, el modelo hará su estreno mundial este jueves 20 de noviembre durante el Salón de Los Ángeles, en una conferencia que podrá seguirse en directo para todo el mundo.

Concebido totalmente en el Centro Técnico de Hyundai América (HATCI), en California, este SUV compacto nace inspirado en entornos extremos, simbolizando capacidad, resistencia y espíritu de aventura.

Su silueta de líneas tensas, proporciones compactas y un lenguaje visual que sugiere agilidad técnica anticipa la próxima evolución del ADN robusto de Hyundai.

El proyecto funciona también como un puente conceptual hacia la familia XRT, la línea más aventurera de la marca que hoy incluye modelos como Ioniq 5 5 XRT, Santa Cruz XRT y el nuevo Palisade XRT PRO.

Muchos más detalles todavía no son revelados, aunque los especialistas aseguran que tendrá una batería eléctrica.

Durante los días de prensa y posteriormente en las jornadas abiertas al público del autoshow, del 21 al 30 de noviembre, los asistentes podrán ver de cerca este ejercicio creativo, que pretende convertirse en una de las atracciones más comentadas del evento.

Con esta idea conceptual, pensada por ahora solo para el mercado estadounidense, la marca coreana apunta a disputarle participación en el mundo off-road a Jeep y al Ford Bronco.