Hyundai impulsa mejoras para sus camiones en Chile

En línea con su compromiso con la continuidad operativa de sus clientes, Hyundai Camiones & Buses presentó la iniciativa “Mejoras que potencian tu negocio”, un programa desarrollado por fábrica que busca elevar el rendimiento, la eficiencia y la durabilidad de sus vehículos comerciales, entregando un beneficio concreto y completamente gratuito.

La acción sin costo está dirigida a los modelos HD65 Max y Mighty EX6 y EX8 comercializados desde 2019, equipados con motor 2.9 (excluyendo versiones 3.9), e incorpora una serie de mejoras técnicas orientadas a optimizar su desempeño en condiciones reales de trabajo.

Entre las principales intervenciones destaca la actualización en la programación del turbocompresor, que ajusta la gestión de su geometría variable para mejorar la respuesta y el rendimiento del motor. A esto se suma el reemplazo del embrague viscoso del ventilador, contribuyendo a una regulación térmica más eficiente y a un menor consumo de combustible.

Asimismo, el programa contempla la sustitución de la varilla de aceite, lo que permite incrementar en un litro la capacidad del cárter, favoreciendo la lubricación y extendiendo la vida útil del motor. Este proceso incluye además el cambio de aceite y filtro sin costo para el cliente.

“En Hyundai Camiones & Buses sabemos que cada vehículo es fundamental para la operación de nuestros clientes. Por eso, buscamos ir más allá, entregando soluciones que no solo mantengan, sino que potencien el desempeño de sus unidades. Esta iniciativa refleja nuestro compromiso con acompañarlos en el día a día y aportar directamente a la eficiencia de sus negocios”, afirmó Claudio Suárez, gerente de Postventa de Hyundai Camiones & Buses.