Isuzu y Toyota apuestan por el hidrógeno: van por el primer camión eléctrico con pila de combustible

Isuzu Motors y Toyota han anunciado una alianza estratégica para desarrollar el primer camión ligero eléctrico de pila de combustible producido en serie en Japón, con el objetivo de iniciar su fabricación en 2027.

El proyecto se basa en el Isuzu ELF EV, lanzado en 2023, al que se integrará el sistema de pila de combustible de tercera generación de Toyota. Esta combinación busca aprovechar lo mejor de ambas tecnologías: la base eléctrica de batería (BEV) y la eficiencia del hidrógeno como fuente energética.

El foco está puesto en el exigente mundo del transporte urbano y de última milla. Los camiones ligeros cumplen un rol clave en la distribución diaria, desde supermercados hasta servicios esenciales, operando largas jornadas y múltiples entregas. En este contexto, el hidrógeno aparece como una solución especialmente atractiva: permite repostajes mucho más rápidos que los eléctricos tradicionales y ofrece una mayor autonomía, factores críticos para la productividad.

Anthony Davis

A nivel técnico, los vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV) destacan por utilizar hidrógeno de alta densidad energética, generando electricidad a bordo sin emisiones de CO₂ y con bajos niveles de ruido y vibración. La incorporación del sistema de nueva generación de Toyota también promete mejoras en durabilidad y vida útil, aspectos fundamentales para vehículos comerciales.

Uno de los grandes desafíos sigue siendo el costo. Para enfrentarlo, Isuzu optimizará la estructura del vehículo y los procesos de fabricación, mientras Toyota hará lo propio en el desarrollo de sus pilas de combustible. El objetivo común es lograr un producto competitivo y viable para una adopción masiva.

Esta colaboración no parte desde cero. Ambas compañías ya han trabajado juntas en soluciones como el autobús de pila de combustible ERGA FCV, además de proyectos piloto orientados a la implementación real de esta tecnología en logística.