SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

Jenson Button, excampeón de la F1, cuelga el casco a los 45 años

El inglés anunció que las 8 Horas de Bahrein, del próximo fin de semana, será su última carrera como piloto profesional.

 
http://cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/73/590x/Jenson-Button-605695.jpg

Uno de los títulos más improbables de los últimos años de la Fórmula Uno fue el que consiguió Jenson Button en 2009. No porque no lo mareciera, sino porque lo hizo corriendo para BrawnGP, un efímero pero exitoso equipo armado a la rápida por Ross Brawn, que exprimió al máximo el reglamento para conseguir un auto que fue imbatible durante la primera mitad del año y que después supo aguantar el liderato.

El inglés, que debutó en el “Circo” en el 2000, con Williams, llevaba un par de temporadas en el Mundial de Resistencia, en la misma categoría en que compite el chileno Nicolás Pino, corriendo para el equipo Jota sin demasiado brillo.

El campeonato culmina el 8 de noviembre, con las 8 Horas de Bahrein, y Button comunicó que esa será su última carrera como profesional. Tiene 45 años.

La razón es, principalmente, familiar.

“Mis hijos tienen cuatro y seis años, y cuando estás fuera una semana, te pierdes tanto que ese tiempo nunca vuelve. Siento que me he perdido mucho en los últimos años, lo cual no me importó porque sabía que iba un pasar. Pero ahora no estoy dispuesto a hacer eso por otra temporada. Bahréin será mi última carrera”, dijo en entrevista con la BBC.

El campeón de la F1 dejó la máxima categoría en 2016, tras 306 Grandes Premios y 15 victorias en 18 años. Pero después de eso se ha mantenido activo: participó en el Super GT japonés, en las 24 Horas de Le Mans, en la Extreme E, en rallycross y, más recientemente, en el WEC con el equipo Jota.

“Siempre me ha gustado Bahrein; creo que es un circuito divertido y voy a disfrutarla al máximo porque este será el final de mi carrera profesional”, agregó.

Aunque se despide de las competencias oficiales, el británico no planea alejarse por completo de los circuitos.

Su nueva etapa estará ligada a los autos clásicos, vehículos que posee y con los que disfruta volver al origen del automovilismo: la conexión pura entre hombre y máquina. “Me encanta la mecánica, el tener que hacer punta-tacón, cambiar a la perfección, sin aerodinámica. Todo es mecánico”, afirma.

Más sobre:NoticiasJenson ButtonWECMundial de ResistenciaFórmula UnoCampeones f1

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

OS-7 de Carabineros intercepta encomienda de droga en Temuco y detiene a dos personas

TVN concreta la venta de dos propiedades en regiones

Cámara se dio libre el próximo miércoles: ajustó agenda por Ley de Presupuesto, pero ya no es necesario

Coloma, Lagos Weber y García: los grandes articuladores ausentes en el día más negro de la Ley de Presupuesto

Fiscalía investiga agresión con arma blanca entre niños en una sala de clases de escuela de Futrono

EE.UU. ofrece ayuda humanitaria a Cuba por el azote del huracán “Melissa” pese al embargo

Lo más leído

1.
“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

2.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

3.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

4.
De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

5.
Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

OS-7 de Carabineros intercepta encomienda de droga en Temuco y detiene a dos personas
Chile

OS-7 de Carabineros intercepta encomienda de droga en Temuco y detiene a dos personas

Cámara se dio libre el próximo miércoles: ajustó agenda por Ley de Presupuesto, pero ya no es necesario

Coloma, Lagos Weber y García: los grandes articuladores ausentes en el día más negro de la Ley de Presupuesto

TVN concreta la venta de dos propiedades en regiones
Negocios

TVN concreta la venta de dos propiedades en regiones

Escala polémica por contabilidad del FES: Dipres rechaza cuestionamientos de Contraloría y pide reconsiderar dictamen

Sitios prioritarios: Ministra Rojas extenderá plazo de consulta a noviembre y descarta efecto en actividades productivas

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días
Tendencias

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal contra el que un operativo dejó más de un centenar de muertos en Brasil

Cuando 31 Minutos ganó una competencia de Redbull: así se vio el “auto loco” de Calcetín con Rombos Man

Hinchas de la U llegan a las inmediaciones del estadio de Lanús pese a las advertencias de las autoridades argentinas
El Deportivo

Hinchas de la U llegan a las inmediaciones del estadio de Lanús pese a las advertencias de las autoridades argentinas

Discursos emotivos, lesiones y penales: el plan de Gustavo Álvarez para meter a la U en la final de la Copa Sudamericana

De Coquimbo soy: el veto pirata que afecta a Los Viking’s 5 por declarar en favor de Fernando Díaz

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita
Cultura y entretención

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

La última vuelta: Megadeth se despide de Chile en el Movistar Arena

EE.UU. ofrece ayuda humanitaria a Cuba por el azote del huracán “Melissa” pese al embargo
Mundo

EE.UU. ofrece ayuda humanitaria a Cuba por el azote del huracán “Melissa” pese al embargo

Ministro de Justicia francés visita en prisión al expresidente Sarkozy

João Paulo Charleaux: “La policía brasileña, especialmente en Río de Janeiro, ha pasado a actuar como si fuera el Ejército”

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”