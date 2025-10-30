Jenson Button, excampeón de la F1, cuelga el casco a los 45 años

Uno de los títulos más improbables de los últimos años de la Fórmula Uno fue el que consiguió Jenson Button en 2009. No porque no lo mareciera, sino porque lo hizo corriendo para BrawnGP, un efímero pero exitoso equipo armado a la rápida por Ross Brawn, que exprimió al máximo el reglamento para conseguir un auto que fue imbatible durante la primera mitad del año y que después supo aguantar el liderato.

El inglés, que debutó en el “Circo” en el 2000, con Williams, llevaba un par de temporadas en el Mundial de Resistencia, en la misma categoría en que compite el chileno Nicolás Pino, corriendo para el equipo Jota sin demasiado brillo.

El campeonato culmina el 8 de noviembre, con las 8 Horas de Bahrein, y Button comunicó que esa será su última carrera como profesional. Tiene 45 años.

La razón es, principalmente, familiar.

“Mis hijos tienen cuatro y seis años, y cuando estás fuera una semana, te pierdes tanto que ese tiempo nunca vuelve. Siento que me he perdido mucho en los últimos años, lo cual no me importó porque sabía que iba un pasar. Pero ahora no estoy dispuesto a hacer eso por otra temporada. Bahréin será mi última carrera”, dijo en entrevista con la BBC.

El campeón de la F1 dejó la máxima categoría en 2016, tras 306 Grandes Premios y 15 victorias en 18 años. Pero después de eso se ha mantenido activo: participó en el Super GT japonés, en las 24 Horas de Le Mans, en la Extreme E, en rallycross y, más recientemente, en el WEC con el equipo Jota.

“Siempre me ha gustado Bahrein; creo que es un circuito divertido y voy a disfrutarla al máximo porque este será el final de mi carrera profesional”, agregó.

Aunque se despide de las competencias oficiales, el británico no planea alejarse por completo de los circuitos.

Su nueva etapa estará ligada a los autos clásicos, vehículos que posee y con los que disfruta volver al origen del automovilismo: la conexión pura entre hombre y máquina. “Me encanta la mecánica, el tener que hacer punta-tacón, cambiar a la perfección, sin aerodinámica. Todo es mecánico”, afirma.