Kia adelanta su futuro con el Vision Meta Turismo

Inspirado en la década de los 60, pero con una mirada futurista, Kia mostró un conceptual que invita a entender de nueva manera el viaje. El prototipo Vision Meta Turismo se presentó con motivo de su 80° aniversario, y reinterpreta ese espíritu con tecnología del siglo XXI y un diseño que combina fluidez, deportividad y precisión geométrica.

El exterior sigue la evolución del lenguaje Opposites United con una estética más radical en esta segunda exhibición pública: un frontal con “nariz de tiburón”, una máscara negra que integra bómper y parrilla, tomas de aire delgadas, rines aerodinámicos, puertas angulares y una caída trasera vertical rematada por un alerón fastback y stops en forma de búmeran. Todo bajo un techo panorámico que acentúa la sensación de movimiento incluso en reposo.

Pero la verdadera revolución ocurre adentro. El habitáculo, con superficies que evocan madera tallada y un minimalismo propio de la nueva era eléctrica, funciona como un espacio inmersivo y adaptable al estado de ánimo del usuario. El volante en forma de D y un misterioso joystick en el reposabrazos anticipan nuevas formas de interacción.

El sistema HUD de realidad aumentada es el corazón tecnológico del Vision Meta Turismo. Mediante un cristal inteligente, proyecta gráficos 3D sobre el parabrisas y permite cambiar por completo la experiencia a bordo con tres modos:

⁠Speedster: enfoque deportivo y conducción pura. ⁠Dreamer: un ambiente relajado para trayectos largos o descanso. ⁠Gamer: conectividad total para experiencias digitales.

Cada modo transforma la atmósfera del vehículo y redefine la relación entre persona y máquina. Para los datos esenciales, una pequeña pantalla cuadrada acompaña al conductor sin romper la estética minimalista.

El Vision Meta Turismo no adelanta un auto de producción, pero sí una visión de futuro donde los automóviles serán espacios personales, inmersivos y dinámicos, capaces de adaptarse a los hábitos y necesidades de cada usuario. Este prototipo es la carta de intención de Kia para la movilidad que viene.