Kia Niro 2026 se deja ver: así es el restyling del crossover electrificado

El Kia Niro entra en una nueva etapa. Sin anuncios rimbombantes ni giros radicales, la marca mostró en Corea del Sur las primeras imágenes oficiales de la versión 2026, un restyling que ajusta la fórmula del crossover compacto con foco en el diseño y el interior, manteniendo su oferta electrificada conocida.

Las novedades deberían llegar también a Europa durante los próximos meses y, según adelanta la propia marca, no habría diferencias relevantes entre mercados.

Diseño exterior e interior tecnológico

El cambio más visible está en el frontal. El Niro adopta una nueva interpretación del lenguaje “Opposites United”, ya visto en otros modelos de Kia. Los faros ahora son más delgados y verticales, con una firma luminosa distinta, mientras que la parrilla reduce protagonismo y apuesta por líneas más simples.

De perfil, destaca el nuevo tratamiento del pilar C, ahora del color de la carrocería y visualmente más estilizado. En la zaga, los focos traseros estrenan una gráfica más fina y el parachoques fue rediseñado para dar una lectura más ordenada. También aparecen nuevas llantas de 18 pulgadas.

Puertas adentro, el Niro 2026 muestra avances claros. El tablero fue rediseñado para integrar un sistema de doble pantalla curva de 12,3 pulgadas, una para el cuadro digital y otra para el infoentretenimiento. El volante también cambia su forma y los materiales buscan una mejor percepción general.

Eso sí, Kia mantiene una decisión que muchos agradecen: los controles físicos siguen presentes. Climatización, volumen y funciones clave conservan botones dedicados, priorizando una operación directa.

Por ahora, la marca no ha informado modificaciones técnicas, pero todo indica que el Niro seguirá ofreciendo las mismas alternativas: híbrido 1.6 de 141 Hp, híbrido enchufable de 183 hp y una versión 100% eléctrica de 204 hp, con batería de 65 kWh y una autonomía cercana a los 460 kilómetros.