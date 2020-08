La cuarta generación del SsangYong Korando llega más robusta y tecnológica

Hace poco más de un año, en el Salón de Ginebra, SsangYong sor- prendió al mundo con el destape de la cuarta generación del Korando, su emblemático 4x4, que hoy llega a nuestro país completamente renovado, con mejor look y altas expectativas de crecimiento.

Es que después de 10 años en el mercado, y con más de 10 mil unidades en las calles nacionales, al modelo de la firma coreana le hacía falta una renovación completa.

Y las expectativas con esta nueva generación son altas. “El promedio anual de ventas de la generación anterior fue de 450 unidades, nuestra expectativa para el Nuevo Korando es superar las 750 unidades en un año corrido”, asegura el gerente comercial de SsangYong, Mauricio Pascual, quien agrega que “esperamos que este nuevo modelo represente un 15% de nuestra venta en un año normal”.

El Korando llega con todo a competir entre los SUV C, un segmento complejo, con rivales consolidados como el Toyota Rav4, Hyundai Tucson, Kia Sportage.

Para lograr un buen desempeño, SsangYong monta esta nueva generación del Korando en la misma plataforma del Tivoli (X100), aunque extendida para dar más espacio al habitáculo. Así, la carrocería hecha con un 74% de acero de alta resistencia es 36 mm más larga (4.450 mm) que la generación anterior, tiene 25 mm más entre los ejes (2.675 mm) y baja su altura en más de cinco centímetros (1.620 mm). El maletero, por su parte, se anota unos buenos 551 litros.

En el apartado estético, el Korando ahora se ve mucho más anguloso, tomando las claves de diseño del Tivoli y el Rexton, con líneas que se proyectan y se alargan. Llama la atención el pilar C invertido, su frontal imponente y su zaga llamativa y masculina.

Para el habitáculo se seleccionaron mejores materiales y se optó por un diseño alargado y sencillo, donde dominan las pantallas y la conectividad, destacando su sistema Smart Audio compatible con Apple y Android y una pantalla de hasta 8″ (según versión), que ofrece conectividad total.

En cuanto al equipamiento de seguridad, se pueden encontrar hasta seis airbags, frenos ABS, ESP, control de tracción, protección antivuelco, asistente de frenado hidráulico, ayuda de partida en pendiente, y control de descenso, esto además del sistema de mitigación de impacto ADAS, con frenado de emergencia autónomo, alerta de aviso de colisión, distancia segura, cambio de carril y mantenimiento de carril, entre otros.

Si se trata de confort, el Korando incorpora, según versión, aire acondicionado o climatizador bizona, Smart Audio o sistema de audio con bluetooth y manos libres, seis parlantes, botón de arranque, mandos al volante, control crucero, sensor de lluvia y luces, asientos de cuero o tela, cierre centralizado en puertas, espejos exteriores con defroster y ajustables eléctricamente, cargador inalámbrico de celular en la consola central, asientos traseros reclinables, panel de instrumentos de 3,5″ o 10,25″ con pantalla LCD, kit de enganche remolque y barras en el techo.

En nuestro país el SsangYong Korando podrá montar un motor 1.5 turbo de 161 Hp y 280 Nm unido a cajas manual o automática de seis marchas. Para los próximos meses se espera la llegada de un motor 1.6 turbodiésel de 134 Hp y 300 Nm de par, también con cajas manual y automática de seis marchas.

Así, por ahora habrá disponibles cuatro opciones, todas de tracción simple y con motor bencinero, cuyos precios serán de $ 15.990.000 (New Korando 1.5 4x2 MT CG100), $ 17.490.000 (New Korando 1.5 4x2 MT CG101), $ 18.990.000 (New Korando 1.5 4x2 AT CG111) y $ 20.490.000 ((New Korando 1.5 4x2 AT CG112), los que bajan hasta un millón y medio de pesos si se aplican los diversos bonos de marca y financiamiento disponibles.