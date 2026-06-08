La batería de Geely con un millón de kilómetros y carga rápida en 20 minutos

La evolución de los vehículos eléctricos ya no depende únicamente de la autonomía. Factores como la velocidad de carga, la resistencia al frío, la seguridad y la durabilidad de las baterías se han convertido en elementos decisivos, y una nueva propuesta tecnológica busca dar respuesta a todos esos desafíos.

Diseñada para mejorar la eficiencia y la experiencia de uso de los vehículos eléctricos, la nueva Short Blade Battery de Geely representa un importante avance en el desarrollo de baterías de litio-ferrofosfato (LFP). Su estreno se produjo en el Geely E5, donde trabaja junto a tecnologías de última generación enfocadas en optimizar el rendimiento global del vehículo.

Su principal diferencia radica en el diseño de las celdas tipo “blade”, que utilizan un formato más corto y compacto. Esta configuración facilita una integración más eficiente dentro de la estructura del automóvil y permite aprovechar mejor el espacio disponible. Además, se combina con la tecnología Cell-to-Body (CTB), que integra la batería directamente en la carrocería para aumentar la rigidez estructural y reducir el centro de gravedad.

Entre sus principales avances destaca una reducción del 5,5% en la resistencia interna, lo que disminuye la generación de calor durante los procesos de carga y descarga. Según la marca, esto se traduce en una mejora de la eficiencia energética y en un incremento del 6,7% en la densidad energética respecto de otras soluciones similares.

La velocidad de carga también es uno de sus puntos fuertes. En el Geely E5 admite hasta 135 kW en corriente continua y 11 kW en corriente alterna, permitiendo pasar del 30% al 80% de batería en aproximadamente 20 minutos. La compañía asegura que la velocidad media de carga es un 52% superior a la de otras baterías blade convencionales.

Otro aspecto destacado es su comportamiento en climas fríos. La Short Blade Battery conserva el 96,21% de su capacidad operativa a 0°C y mantiene más del 90% de rendimiento incluso a temperaturas de -30°C, un factor clave para los mercados con inviernos severos.

La durabilidad también figura entre sus mayores atributos. Geely estima una vida útil de hasta 3.500 ciclos completos de carga, equivalente a cerca de un millón de kilómetros recorridos. A ello se suma una garantía de ocho años o 200 mil kilómetros.

En materia de seguridad, la batería fue sometida a pruebas extremas que incluyeron perforaciones, exposición a temperaturas de 1.000°C, compresiones de hasta 26 toneladas, inmersión en agua salada e impactos severos. Según la marca, los superó todos los ensayos sin incendios, explosiones ni emisiones de humo.