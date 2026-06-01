Motos exclusivas y de alta gama se suman a la oferta local

Las últimas joyas de la ingeniería motociclística italiana y global se suman al mercado chileno. Se trata de los nuevos modelos de MV Agusta e Italjet que trae al país el importador Biltolfi Motors Chile, conocido como Bimota Chile.

Su arribo responde a la creciente demanda de los entusiastas por las dos ruedas más exigentes y con foco en el alto rendimiento.

MV Agusta F3 Competizione

Una supersport tricilíndrica orientada al uso en pista con un modelo reducido en peso al mínimo e incorporando componentes de competición, como suspensiones Öhlins, frenos Brembo de última generación y escape de titanio. Precio: $47.500.000.

MV Agusta Enduro Veloce

La propuesta de la marca para el turismo de aventura de altas prestaciones está equipada con un motor tricilíndrico de 931cc, que combina el ADN deportivo de la marca con la versatilidad, el confort y la tecnología. Precio: desde $25.900.000.

Italjet Dragster 300

Apunta a dar el balance perfecto para el día a día con actitud de pista que cuenta con un motor monocilíndrico más potente y una puesta a punto radical. Es la herramienta definitiva para quienes buscan destacar en el tráfico urbano con estilo y agilidad que ya está en el local de Lo Barnechea. Precio: $8.980.000.

Italjet Roadster 400

Esta línea incluye modelos que apuntan a un público que busca la pureza de la conducción clásica, una posición de manejo cómoda y un rendimiento mecánico confiable, ideales tanto para el desplazamiento urbano diario como para las escapadas de fin de semana. Precio: desde $12.685.000.

La joya de la corona

La MV Agusta Superveloce 1000 AGO es una edición limitada ultradeportiva que fusiona el encanto neo-retro con la tecnología de MotoGP en honor al piloto italiano Giacomo Agostini, el más laureado en la historia del Mundial de Motociclismo, con un récord de 15 títulos mundiales y 122 victorias. Con elementos aerodinámicos de fibra de carbono, un motor de 4 cilindros en línea que supera los 200 hp. Por ahora se encuentra en exhibición, aunque su valor ronda los $110 millones.