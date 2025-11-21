BLACK SALE $990
    La emotiva restauración de un Volkswagen Combi viral durante los incendios de California

    La marca alemana presenta en el Salón de Los Ángeles la refacción de este clásico de 1977, que resistió las llamas que asolaron el estado en enero pasado.

     
    SAM DOBBINS

    Volkswagen of America dio a conocer un proyecto tan emocional como inesperado: la recuperación de una Combi (o Microbus T2) de 1977 que, en enero, quedó atrapado en los incendios forestales que arrasaron extensas zonas de California y que se volvió viral al aparecer en una foto de la agencia AP, que lo resaltaba en medio de la devastación que afectó a la zona de Malibú.

    El vehículo, un ícono de la cultura automotriz y llamado cariñosamente Azul por sus dueños, fue encontrado con daños severos y la marca decidió convertirlo en un símbolo de memoria y resistencia.

    Mark J. Terrill

    La restauración se concibió como un trabajo artesanal que respetó fielmente la esencia del modelo original, desde su esquema bicolor blanco y azul hasta la configuración clásica de su cabina.

    El equipo de la firma germana quiso conservar las huellas de su historia, entendiendo que esta Combi no solo era una pieza mecánica, sino que un sobreviviente.

    “Desde el momento en que vimos a Azul por primera vez, nuestro objetivo fue asegurarnos de que la historia del vehículo no se borrara con los incendios, sino que volviera a la vida restaurándolo, reuniéndolo con su dueño y devolviéndolo a la carretera”, comentó Gunnar Wynarski, técnico de vehículos en la planta de Volkswagen Group of America en Oxnard.

    Mientras, su propietaria, Megan Weinraub, manifestó: “Cuando la foto de Azul se hizo viral, sentí como si el mundo entero hubiera experimentado un pedacito de mi corazón. Y cuando Volkswagen se puso en contacto conmigo para saber si Azul realmente había sobrevivido, me emocioné muchísimo y no lo podía creer. Viéndolo ahora, siento que es un símbolo de esperanza aún mayor que antes”.

    SAM DOBBINS

    El proceso también se convirtió en una reflexión sobre el rol emocional que los vehículos pueden asumir.

    Volkswagen destacó que los autos, más allá de su función cotidiana, son parte de la vida de las personas, acompañan historias, representan etapas y, en ocasiones, se transforman en testigos silenciosos de eventos dramáticos.

    SAM DOBBINS

    Volkswagen presentará oficialmente el modelo como un recordatorio de la importancia de preservar su legado mientras la industria automotriz, y la propia marca, avanza hacia una movilidad más tecnológica y sostenible.

    La renovada Combi, modelo que alguna vez simbolizó libertad, viaje y comunidad, será presentada al público hasta el 30 de noviembre en el stand de la marca en el Salón del Automóvil de Los Ángeles de 2025.

    Más sobre:NoticiasVolkswagencombit2microbusRestauraciónsalón de los ángelesincendios california

