SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

La Jaecoo 7 SHS Patagonia llega a Chile para fortalecer la gama electrificada de la marca

La versión tope de línea de este SUV cuenta con un sistema que busca optimizar su potencia, eficiencia energética y autonomía, la que puede llegar a 1.200 kilómetros.

Romina CannoniPor 
Romina Cannoni

El mercado chileno cuenta cada vez con más soluciones enfocadas en una movilidad eficientes y sostenibles. Uno de los recientes ejemplos de esto es el lanzamiento de la Patagonia del Jaecoo 7 SHS, la versión tope de línea de este SUV híbrido.

El corazón de este lanzamiento es el Super Hybrid System (SHS), un tren motriz que integra un motor a combustión con propulsión eléctrica, optimizando potencia, eficiencia energética y autonomía. Entre sus atributos destacan un motor 1.5 TDGI de quinta generación con eficiencia térmica de 44,5%, un consumo reducido de solo 3,1 L, transmisión híbrida inteligente DHT y una batería de alto rendimiento con protección múltiple.

En cifras, el Jaecoo 7 SHS Patagonia ofrece más de 1.200 km de autonomía combinada, hasta 90 km en modo 100% eléctrico, y un consumo oficial que puede alcanzar los 123,5 km/lt. Además, incorpora una capacidad de descarga externa de 3,3 kW, lo que refuerza su perfil de vehículo versátil y sostenible.

Seguridad, conectividad y diseño

La versión Patagonia se posiciona como la más equipada de la gama, integrando un completo ecosistema de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), entre ellas frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, alerta de tráfico cruzado y asistente de mantenimiento de carril.

En el interior, el SUV destaca por una pantalla táctil HD vertical de 14,8 pulgadas, procesador Qualcomm 8155, integración con Apple CarPlay y Android Auto, sistema de audio Sony y control por voz avanzado. El diseño exterior mantiene la identidad robusta de la marca, con parrilla frontal imponente, luces LED verticales y detalles geométricos que refuerzan su carácter.

Electromovilidad con visión de futuro

El arribo de esta versión es parte de la estrategia de Omoda | Jaecoo en el país, que incluya para los próximos meses los modelos como el Omoda C5 HEV, el C7 SHS y Jaecoo 8 SHS, ampliando la oferta para un consumidor cada vez más consciente de la eficiencia y el respeto por el medioambiente.

La Jaecoo 7 SHS Patagonia ya está disponible en el país con un precio de lanzamiento desde $26.990.000, bonificaciones incluidas.

Más sobre:LanzamientoMTLanzamientosJaecoo7 SHS Patagoniasuv

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Un viaje psicodélico en IA: mira el video de El Glitch de Carmen Ruiz

Una clase de amor en la nueva canción de Javier Barría

Tras fuga en Valparaíso: ministro Gajardo apunta a que “es un hecho grave” y que “hubo fallas de control claras”

“No solo son lamentables, sino que son especialmente preocupantes”: Cordero por homicidio de mujer en San Pedro de la Paz

Sharp opta por candidatura a diputado y aumenta chances de oficialismo en el Senado

Atenciones médicas grupales, medidas contra el terrorismo y más: Franco Parisi presenta su programa de gobierno

Lo más leído

1.
Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

2.
Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

3.
Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

4.
Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

5.
Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Zelensky le entrega a Trump carta enviada por su esposa aludiendo a los niños muertos en la Guerra de Ucrania

Zelensky le entrega a Trump carta enviada por su esposa aludiendo a los niños muertos en la Guerra de Ucrania

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Crean un ejército de microrobots capaces limpiar arterias bloqueadas

Crean un ejército de microrobots capaces limpiar arterias bloqueadas

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?
Chile

Cambio de hora: ¿Cuándo regresa el horario de verano?

Tras fuga en Valparaíso: ministro Gajardo apunta a que “es un hecho grave” y que “hubo fallas de control claras”

“No solo son lamentables, sino que son especialmente preocupantes”: Cordero por homicidio de mujer en San Pedro de la Paz

Nuevo programa de Jara incluye llegar un ingreso mínimo de $750 mil, pero con apoyo estatal
Negocios

Nuevo programa de Jara incluye llegar un ingreso mínimo de $750 mil, pero con apoyo estatal

Marcel adelanta revisión al alza en proyección de crecimiento para 2025 tras favorable cifra de PIB

Jara tras reunión con el gran empresariado: " Hubo varios puntos de confluencia"

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia
Tendencias

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el exmandatario conservador que irá a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Estos son 2 potenciales escenarios sobre cómo podría terminar la guerra en Ucrania, según analistas

El CSD Colo Colo alza la voz por fallida reunión para definir salida de Almirón: “Es gravísimo no entender la urgencia”
El Deportivo

El CSD Colo Colo alza la voz por fallida reunión para definir salida de Almirón: “Es gravísimo no entender la urgencia”

En Argentina le dan con todo a Carlos Palacios tras su regreso a la titularidad en Boca Juniors: “Se entrena en las discos”

En vivo: Betis de Manuel Pellegrini visita a Elche en su debut en la nueva temporada de la liga española

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Una clase de amor en la nueva canción de Javier Barría
Cultura y entretención

Una clase de amor en la nueva canción de Javier Barría

De la última Palma de Oro al debut de C. Tangana: guía de Sanfic con 10 películas destacadas

Cómo el General Zod en Superman 2, marcó la carrera de Terence Stamp

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia
Mundo

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Zelensky llega a la Casa Blanca para encuentro con Trump por guerra de Rusia en Ucrania

Zelenski se reunirá con múltiples líderes europeos previo a la cita con Trump en la Casa Blanca

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro
Paula

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?