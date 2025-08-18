La Jaecoo 7 SHS Patagonia llega a Chile para fortalecer la gama electrificada de la marca

El mercado chileno cuenta cada vez con más soluciones enfocadas en una movilidad eficientes y sostenibles. Uno de los recientes ejemplos de esto es el lanzamiento de la Patagonia del Jaecoo 7 SHS, la versión tope de línea de este SUV híbrido.

El corazón de este lanzamiento es el Super Hybrid System (SHS), un tren motriz que integra un motor a combustión con propulsión eléctrica, optimizando potencia, eficiencia energética y autonomía. Entre sus atributos destacan un motor 1.5 TDGI de quinta generación con eficiencia térmica de 44,5%, un consumo reducido de solo 3,1 L, transmisión híbrida inteligente DHT y una batería de alto rendimiento con protección múltiple.

En cifras, el Jaecoo 7 SHS Patagonia ofrece más de 1.200 km de autonomía combinada, hasta 90 km en modo 100% eléctrico, y un consumo oficial que puede alcanzar los 123,5 km/lt. Además, incorpora una capacidad de descarga externa de 3,3 kW, lo que refuerza su perfil de vehículo versátil y sostenible.

Seguridad, conectividad y diseño

La versión Patagonia se posiciona como la más equipada de la gama, integrando un completo ecosistema de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), entre ellas frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, alerta de tráfico cruzado y asistente de mantenimiento de carril.

En el interior, el SUV destaca por una pantalla táctil HD vertical de 14,8 pulgadas, procesador Qualcomm 8155, integración con Apple CarPlay y Android Auto, sistema de audio Sony y control por voz avanzado. El diseño exterior mantiene la identidad robusta de la marca, con parrilla frontal imponente, luces LED verticales y detalles geométricos que refuerzan su carácter.

Electromovilidad con visión de futuro

El arribo de esta versión es parte de la estrategia de Omoda | Jaecoo en el país, que incluya para los próximos meses los modelos como el Omoda C5 HEV, el C7 SHS y Jaecoo 8 SHS, ampliando la oferta para un consumidor cada vez más consciente de la eficiencia y el respeto por el medioambiente.

La Jaecoo 7 SHS Patagonia ya está disponible en el país con un precio de lanzamiento desde $26.990.000, bonificaciones incluidas.