La nueva Clase S llega a Chile en el aniversario 140 de Mercedes-Benz

En el año en que Mercedes-Benz conmemora 140 años desde el origen del automóvil, la marca alemana eligió a Chile como uno de los escenarios para presentar la nueva generación de la Clase S. El modelo llega al país con una profunda renovación técnica y con una arquitectura digital que busca marcar el rumbo de la experiencia a bordo en el segmento de los sedanes de lujo.

El lanzamiento forma parte de la iniciativa internacional “140 años. 140 lugares”, un recorrido por distintas ciudades del mundo que recuerda el inicio de la industria automotriz. La conmemoración remite a 1886, cuando Carl Benz registró la patente del vehículo considerado el primer automóvil.

Una renovación profunda

La nueva generación incorpora una de las actualizaciones más extensas del modelo en décadas. Cerca de 2.700 piezas fueron renovadas o rediseñadas, dando forma a un vehículo más conectado y preparado para las exigencias actuales del segmento.

El cambio central se encuentra en MB.OS, el sistema operativo propio de la marca desarrollado en colaboración con NVIDIA. Esta arquitectura digital centraliza los sistemas de asistencia, seguridad, infoentretenimiento, confort y desempeño, funcionando como un cerebro tecnológico del vehículo.

Sobre esta base también opera MB.DRIVE, conjunto de asistencias a la conducción que incorpora sensores y una nueva lógica informática. Entre las funciones destaca la evolución del sistema de estacionamiento, capaz de detectar espacios incluso cuando no existe una demarcación clara y asistir al conductor para salir del lugar donde dejó el vehículo.

Diseño y experiencia a bordo

En el exterior, la nueva Clase S introduce detalles que refuerzan su presencia. Por primera vez la estrella ubicada sobre el capó puede iluminarse, acompañada por una parrilla de mayor tamaño y por los focos DIGITAL LIGHT con tecnología micro-LED, capaces de ampliar el alcance de las luces de carretera hasta unos 600 metros.

El interior combina terminaciones tradicionales con una fuerte presencia digital. El sistema MBUX Superscreen integra en una superficie continua de cristal las pantallas del tablero y del acompañante, con navegación apoyada en Google Maps.

Las plazas traseras también incorporan funciones orientadas al uso ejecutivo, como pantallas independientes de 13,1 pulgadas, controles desmontables y herramientas de videoconferencia. A esto se suman elementos pensados para el bienestar cotidiano, como cinturones de seguridad calefactados y un sistema de purificación de aire que renueva el ambiente del habitáculo aproximadamente cada 90 segundos.

Versiones para el mercado chileno

La nueva Clase S estará disponible en Chile en las versiones S 450 y S 580, ambas con distancia entre ejes larga y motorizaciones bencineras. El enfoque del modelo apunta a una conducción suave y a un alto nivel de confort para quienes viajan en las plazas traseras.

La llegada del sedán también se inserta en una etapa de nuevos lanzamientos globales para la marca alemana, que contempla más de 40 modelos durante los próximos dos años.

Mientras el recorrido internacional de “140 años. 140 lugares” sigue avanzando por distintas ciudades, la Clase S vuelve a ocupar un lugar particular dentro de la historia de la marca: un automóvil que, generación tras generación, refleja cómo la industria sigue cambiando incluso cuando sus raíces se remontan a más de un siglo.