    La nueva versión única del Maserati MCPura Cielo se luce en St. Moritz

    La casa de lujo italiana lució en el exclusivo complejo invernal suizo otro modelo de su programa de modelos personalizados Fuoriserie.

     

    Maserati está constantemente buscando formas de sorprender. Esta vez utilizó el lago congelado de St. Moritz para la presentación de una creación única: el MCPura Cielo “Frozen Magma”.

    Se trata de una nueva búsqueda de dar con una obra de arte sobre ruedas, el objetivo que motiva a su programa Fuoriserie, la división de personalización a medida de la marca. Representa una síntesis de diseño audaz, ingeniería de alto rendimiento y artesanía italiana aplicada a un superdeportivo de carácter exclusivo.

    El “Frozen Magma” es un ejemplar one-of-one, preparado especialmente para este debut invernal y diseñado para captar la atención tanto de coleccionistas como de entusiastas del automovilismo.

    De acuerdo a la firma italiana, el nombre busca encarnar el contraste entre dos fuerzas naturales aparentemente opuestas: el hielo de la magnífica locación alpina y la energía ardiente que late bajo su carrocería.

    Esa dualidad estética se traduce en una carrocería con acabado Ai Aqua Rainbow, una pintura iridiscente que cambia de tono según la luz y evoca las tonalidades del hielo cristalino, contrastada por detalles en naranja brillante, visibles en emblemas, acentos exteriores y pinzas de freno.

    Más allá de su apariencia, el Maserati MCPura Cielo Frozen Magma mantiene el corazón del superdeportivo: un motor V6 Nettuno de 630 caballos de fuerza, conocido por su tecnología de combustión avanzada que proviene de la herencia de la marca.

    Este motor no solo proporciona una entrega de potencia impresionante, sino que también subraya el compromiso de Maserati con las prestaciones puras y la emoción de conducción.

    El interior busca la misma filosofía de contraste y exclusividad. El habitáculo está revestido en Alcantara negra con gráficos de diseño Chevron, combinando la elegancia técnica con costuras en naranja que refuerzan el hilo visual iniciado en el exterior. Inserciones de fibra de carbono y detalles a medida completan un ambiente que mezcla deportividad y sofisticación artesanal.

    Con la presentación del “Frozen Magma”, la marca reafirma la importancia que le da a su programa Fuoriserie, dada la oportunidad que le brinda para ofrecer vehículos únicos que trascienden los estándares del lujo y el rendimiento, que se adaptan a los deseos de sus clientes más exigentes y les generan atractivos ingresos extras.

