La policía de Dubai presenta su nuevo fichaje: un potente Ferrari Purosangue

El cuerpo policial del país árabe volvió a mostrar su gusto por los autos con la incorporación de un exclusivo Ferrari Purosangue preparado por Mansory, uno de solo siete que existen en el mundo.

La Policía de Dubai no pierde la costumbre de sorprender. En plena celebración de los 12 años de su famosa flota de patrullas de lujo, el cuerpo árabe presentó su nueva joyita: un Ferrari Purosangue transformado por Mansory, el reputado preparador alemán. No se trata de un simple SUV deportivo, sino de una edición ultralimitada, con solo siete unidades fabricadas, que ahora luce los colores oficiales de la fuerza del orden.

El debut se realizó frente a las Emirates Towers, donde el modelo acaparó todas las miradas. Y no es para menos: el Pugnator, como fue bautizado por su creador, se reconoce por su kit completo de fibra de carbono, que incluye un parachoques frontales con enormes entradas de aire, pasos de rueda ensanchados, faldones más agresivos, un alerón fijo y un difusor trasero que no pasa inadvertido. Las llantas de 22” adelante y 23” atrás completan la puesta en escena.

Bajo el capó mantiene el motor V12 de 6.5 litros del Purosangue original, pero potenciado hasta los 755 Hp y 730 Nm de torque. Con eso, acelera de 0 a 100 km/h en solo 3,1 segundos y puede llegar a 320 km/h. Por dentro, el tratamiento también es personalizado: cuero premium, detalles en carbono, un volante Mansory y cinturones con el logo del preparador.

Como suele ocurrir con estos modelos, su función está lejos de las persecuciones cinematográficas. La policía dubaití usa su flota de superautos principalmente para recorrer zonas turísticas, además de servir como vitrina en eventos automotrices. En el fondo, son embajadores rodantes de la ciudad.

Con esta incorporación, ya son tres los Mansory que se suman a la policía de Dubai, acompañando a un Rolls-Royce Cullinan y un Mercedes-AMG G63 modificados.