La versión híbrida del Omoda C5 prepara su arribo a Chile

El Omoda C5 es la punta de lanza de la marca en el mercado chileno. Con él se presentaron y es con el modelo que se ubica entre los 10 vehículos más vendidos de 2025.

No extraña, entonces, que quieran seguir dando pasos hacia adelante en la estrategia de posicionamiento. El siguiente es la llegada del C5 SHS-H, su versión híbrida, que confirmó su aterrizaje en el país para 2026, muy posiblemente durante el primer trimestre.

Entre sus principales características aparece SU tecnología Super Hybrid System SHS-H, que bajo el concepto “One car, Two vives” entrega la eficiencia silenciosa de un vehículo eléctrico para el uso urbano con un potente desempeño para trayectos más exigentes.

El motor de combustión 1.5T DHE de quinta generación entrega una autonomía de hasta 1.000 kilómetros, según ciclo WLTC, con una eficiencia térmica de 44,5%. Su potencia combinada es de 165 kW (220 Hp) y 295 Nm y acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. Su rendimiento es de 18,8 km/l en ciclo mixto WLTP.

El sistema híbrido regula de forma automática la intervención de los motores eléctrico y térmico en función de la demanda de potencia y las condiciones de conducción. Además, los modos Eco y Sport ajustan los parámetros de entrega y gestión energética para optimizar la eficiencia o el rendimiento dinámico.

Otro aspecto que se resalta es su diseño de líneas fluidas y un interior futurista que hace eco del espíritu joven y moderno con una nueva parrilla paramétrica sin bordes y luces diurnas LED con diseño Sharp Blade.

En el interior sobresale la doble pantalla curva de 12,3 pulgadas, junto al volante multifunción con mandos integrados. Cuenta también con la tercera generación de la cámara multifunción Bosch EVO, cuya capacidad de procesamiento se ha incrementado tres veces respecto de la generación anterior.

En cuanto a seguridad, resalta la desconexión casi inmediata si detecta una falla o un impacto. Asimismo, integra más de 20 asistentes a la conducción (ADAS), como el mantenimiento de carril, la frenada automática de emergencia o el control de crucero adaptativo.