¿Las apps para mejorar la seguridad vial Corea del Sur ponen en riesgo la privacidad de los usuarios?

En Corea del Sur existe una aplicación que tiene como objetivo mejorar la seguridad vial, incentivando a los conductores con premios y descuentos, casi a modo de juego.

Aparentemente, ha sido un éxito. Según se ha informa do, casi 20 millones de personas utilizan apps de este tipo y se habrían evitado ya más de 30.000 accidentes en las carreteras surcoreanas entre 2018 y 2020.

Las cifras oficiales de accidentes muestran que una importante baja desde los 223.552 que hubo en 2014 a los 198.296 que se produjeron en 2023. Además, las muertes por cada 100.000 personas disminuyeron de 9,4 a 5,0 en el mismo lapso, de acuerdo a la Autoridad de Tráfico por Carretera de Corea.

¿Cómo funciona? Los teléfonos móviles inteligentes con la aplicación descargada registran la aceleración, el frenado, las curvas y el exceso de velocidad. Así, controlan el manejo del usuario, que mientras más suave lo hace, más puntos gana, los que puede canjear por descuentos en seguros o créditos de regalo.

Tmap fue la primera aplicación, pero con el tiempo se le han sumado otras, como Kako Map, Naver Map y Socar se unió a este movimiento.

Los resultados son públicos, lo que, incluso, genera competencia entre los usuarios por lograr un mejor comportamiento vial.

“Es una de las pocas competiciones donde todos se benefician cuando suben las puntuaciones. Conducir con mayor seguridad reduce el riesgo de accidentes, las aseguradoras ahorran en reclamaciones y los conductores ahorran dinero”, asegura Chun Ji-yeon, del Instituto de Investigación de Seguros de Corea.

Sin embargo, se ha abierto el debate sobre la privacidad de las personas y familias que utilizan estas aplicaciones.

Los críticos creen que está entrega voluntaria de datos pueda transformarse en un sistema de vigilancia más amplio con escasas garantías.