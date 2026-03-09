Las certezas y dudas que dejó el inicio de la Fórmula Uno 2026

El Gran Premio de Australia del domingo que dio inicio a la temporada 2026 de la Fórmula Uno fue una carrera intensa y llena de matices. En el circuito semipermanente de Albert Park, en Melbourne, la victoria fue para el británico George Russell, que lideró un contundente doblete de Mercedes junto a su compañero Kimi Antonelli, una clara señal de fuerza del equipo alemán en el comienzo del campeonato. El podio lo completó Charles Leclerc, mientras que Lewis Hamilton terminó cuarto, confirmando que Ferrari también se perfila como uno de los rivales a vencer este año.

Más allá del resultado, la carrera dejó varios elementos que ayudan a entender cómo podría desarrollarse la temporada.

Mercedes marca territorio desde la primera carrera

La victoria de Russell no fue sencilla. Aunque el británico partía desde la pole, el arranque de Ferrari fue explosivo y Leclerc tomó el liderato en la primera curva tras superar a varios rivales. Sin embargo, el ritmo de carrera y una estrategia acertada permitieron a Mercedes recuperar el control de la prueba. Russell terminó imponiéndose con una ventaja cercana a los tres segundos sobre Antonelli, sellando un doblete que envía un mensaje claro al resto de la parrilla: el equipo alemán vuelve a ser protagonista.

Para Antonelli, además, el segundo lugar significó una actuación muy destacada, consolidando su irrupción como una de las jóvenes promesas de la categoría.

Ferrari muestra velocidad, pero la estrategia vuelve a pesar

Ferrari dejó buenas sensaciones en términos de rendimiento. Tanto Leclerc como Hamilton tuvieron un inicio muy competitivo y pelearon por el liderato en las primeras vueltas. Sin embargo, la gestión estratégica no terminó de favorecerlos, debido a la decisión de permanecer en pista ante el Virtual Safety Car por el retiro de Isack Hadjar, y el equipo italiano debió conformarse con el tercer y cuarto lugar.

Aun así, el ritmo mostrado sugiere que la escudería de Maranello estará en la lucha por victorias durante la temporada, especialmente si logra mejorar sus decisiones en carrera.

Getty Images / Red Bull Content Pool

La remontada de Verstappen salva el día de Red Bull

Uno de los protagonistas del Gran Premio fue Max Verstappen. El neerlandés partió desde el fondo de la parrilla tras su accidente en la clasificación, pero logró protagonizar una notable remontada que lo llevó hasta el sexto puesto al final de la carrera.

Aunque Red Bull no mostró el dominio de temporadas anteriores, la recuperación de su piloto estrella permitió sumar puntos importantes en un fin de semana complicado.

McLaren arranca atrás

Uno de los momentos más emotivos del fin de semana fue el abandono del australiano Oscar Piastri, quien ni siquiera pudo tomar la salida tras sufrir un accidente antes del inicio de la carrera. El piloto de McLaren, que corría ante su público, quedó fuera tras chocar contra el muro en la vuelta de formación, lo que provocó una gran decepción entre los aficionados locales.

Su compañero, el campeón del mundo Lando Norris, corrió mejor suerte y logró rescatar un quinto lugar que permitió a los monarcas de McLaren sumar puntos en un fin de semana marcado por el infortunio. Sin embargo, se les vio lejos del protagonismo de 2025.

Las otras historias de la parrilla

El inicio de temporada también dejó espacio para nombres nuevos. El joven británico Arvid Lindblad logró puntuar en su debut con Racing Bulls, gracias a su octavo puesto. Además, el brasileño Gabriel Bortoleto llevó a Audi a sumar sus primeros puntos en el estreno de la firma alemana en el “Circo”.

El preocupante inicio de Aston Martin

Uno de los equipos que dejó más dudas en Melbourne fue Aston Martin. La escudería llegó al inicio del campeonato con serios problemas de fiabilidad en su nuevo monoplaza, especialmente relacionados con vibraciones en el motor desarrollado junto a Honda, razón por la que se sabía que tendría un kilometraje restringido durante el fin de semana, como terminó ocurriendo. Se esperan prontas respuestas para un equipo que tiene como jefe al laureado diseñador Adrian Newey y al campeón del mundo Fernando Alonso, aunque es muy probable que el próximo fin de semana, en el GP de China, sus problemas continúen.