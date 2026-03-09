SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Las certezas y dudas que dejó el inicio de la Fórmula Uno 2026

    El Gran Premio de Australia abrió la temporada con drama, estrategias decisivas y varias historias que marcaron el arranque del campeonato: el dominio inicial de Mercedes, el bien pulso con Ferrari, la remontada de Verstappen y las complicaciones del campeón Lando Norris.

     

    El Gran Premio de Australia del domingo que dio inicio a la temporada 2026 de la Fórmula Uno fue una carrera intensa y llena de matices. En el circuito semipermanente de Albert Park, en Melbourne, la victoria fue para el británico George Russell, que lideró un contundente doblete de Mercedes junto a su compañero Kimi Antonelli, una clara señal de fuerza del equipo alemán en el comienzo del campeonato. El podio lo completó Charles Leclerc, mientras que Lewis Hamilton terminó cuarto, confirmando que Ferrari también se perfila como uno de los rivales a vencer este año.

    Más allá del resultado, la carrera dejó varios elementos que ayudan a entender cómo podría desarrollarse la temporada.

    Mercedes marca territorio desde la primera carrera

    La victoria de Russell no fue sencilla. Aunque el británico partía desde la pole, el arranque de Ferrari fue explosivo y Leclerc tomó el liderato en la primera curva tras superar a varios rivales. Sin embargo, el ritmo de carrera y una estrategia acertada permitieron a Mercedes recuperar el control de la prueba. Russell terminó imponiéndose con una ventaja cercana a los tres segundos sobre Antonelli, sellando un doblete que envía un mensaje claro al resto de la parrilla: el equipo alemán vuelve a ser protagonista.

    Para Antonelli, además, el segundo lugar significó una actuación muy destacada, consolidando su irrupción como una de las jóvenes promesas de la categoría.

    Ferrari muestra velocidad, pero la estrategia vuelve a pesar

    Ferrari dejó buenas sensaciones en términos de rendimiento. Tanto Leclerc como Hamilton tuvieron un inicio muy competitivo y pelearon por el liderato en las primeras vueltas. Sin embargo, la gestión estratégica no terminó de favorecerlos, debido a la decisión de permanecer en pista ante el Virtual Safety Car por el retiro de Isack Hadjar, y el equipo italiano debió conformarse con el tercer y cuarto lugar.

    Aun así, el ritmo mostrado sugiere que la escudería de Maranello estará en la lucha por victorias durante la temporada, especialmente si logra mejorar sus decisiones en carrera.

    Getty Images / Red Bull Content Pool

    La remontada de Verstappen salva el día de Red Bull

    Uno de los protagonistas del Gran Premio fue Max Verstappen. El neerlandés partió desde el fondo de la parrilla tras su accidente en la clasificación, pero logró protagonizar una notable remontada que lo llevó hasta el sexto puesto al final de la carrera.

    Aunque Red Bull no mostró el dominio de temporadas anteriores, la recuperación de su piloto estrella permitió sumar puntos importantes en un fin de semana complicado.

    McLaren arranca atrás

    Uno de los momentos más emotivos del fin de semana fue el abandono del australiano Oscar Piastri, quien ni siquiera pudo tomar la salida tras sufrir un accidente antes del inicio de la carrera. El piloto de McLaren, que corría ante su público, quedó fuera tras chocar contra el muro en la vuelta de formación, lo que provocó una gran decepción entre los aficionados locales.

    Su compañero, el campeón del mundo Lando Norris, corrió mejor suerte y logró rescatar un quinto lugar que permitió a los monarcas de McLaren sumar puntos en un fin de semana marcado por el infortunio. Sin embargo, se les vio lejos del protagonismo de 2025.

    Las otras historias de la parrilla

    El inicio de temporada también dejó espacio para nombres nuevos. El joven británico Arvid Lindblad logró puntuar en su debut con Racing Bulls, gracias a su octavo puesto. Además, el brasileño Gabriel Bortoleto llevó a Audi a sumar sus primeros puntos en el estreno de la firma alemana en el “Circo”.

    El preocupante inicio de Aston Martin

    Uno de los equipos que dejó más dudas en Melbourne fue Aston Martin. La escudería llegó al inicio del campeonato con serios problemas de fiabilidad en su nuevo monoplaza, especialmente relacionados con vibraciones en el motor desarrollado junto a Honda, razón por la que se sabía que tendría un kilometraje restringido durante el fin de semana, como terminó ocurriendo. Se esperan prontas respuestas para un equipo que tiene como jefe al laureado diseñador Adrian Newey y al campeón del mundo Fernando Alonso, aunque es muy probable que el próximo fin de semana, en el GP de China, sus problemas continúen.

    Más sobre:NoticiasFórmula UnoGP de AustraliaGeorge RussellKimi AntonelliMercedes BenzFerrariCharles LeclercLewis HamiltonRed BullMax VerstappenMcLarenLando Norris

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cordero califica como “muy grave” cuerpo encontrado en las afueras de la casa de la alcaldesa Delfino y se reunirá hoy con la edil

    Índice de precios al consumidor de China sube 1,3% en febrero

    Putin felicita al nuevo líder supremo de Irán y le muestra su “apoyo inquebrantable”: “Su mandato requerirá de valentía”

    Masivo corte de luz en Valparaíso: se efectuó para resguardar la seguridad de Bomberos que combaten incendio en Rodelillo

    Nueva gerenta general de Chile Data Centers: “Tenemos que ser efectivamente competitivos en la región como un hub digital”

    Cómo Rusia ha proporcionado inteligencia a Irán en medio de la guerra con EEUU, según reportes

    Lo más leído

    1.
    ¿Cuáles son los vehículos más vendidos a febrero de 2026?

    ¿Cuáles son los vehículos más vendidos a febrero de 2026?

    2.
    Royal Enfield revive su historia con las nuevas Classic 650 y Goan Classic 350

    Royal Enfield revive su historia con las nuevas Classic 650 y Goan Classic 350

    3.
    Nuevo Toyota RAV4: la renovación de un referente

    Nuevo Toyota RAV4: la renovación de un referente

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 9 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 9 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Cordero califica como “muy grave” cuerpo encontrado en las afueras de la casa de la alcaldesa Delfino y se reunirá hoy con la edil
    Chile

    Cordero califica como “muy grave” cuerpo encontrado en las afueras de la casa de la alcaldesa Delfino y se reunirá hoy con la edil

    Putin felicita al nuevo líder supremo de Irán y le muestra su “apoyo inquebrantable”: “Su mandato requerirá de valentía”

    Masivo corte de luz en Valparaíso: se efectuó para resguardar la seguridad de Bomberos que combaten incendio en Rodelillo

    Índice de precios al consumidor de China sube 1,3% en febrero
    Negocios

    Índice de precios al consumidor de China sube 1,3% en febrero

    El mayor escándalo de gobierno corporativo en la historia de Chile

    Nueva gerenta general de Chile Data Centers: “Tenemos que ser efectivamente competitivos en la región como un hub digital”

    Cómo Rusia ha proporcionado inteligencia a Irán en medio de la guerra con EEUU, según reportes
    Tendencias

    Cómo Rusia ha proporcionado inteligencia a Irán en medio de la guerra con EEUU, según reportes

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    El duro testimonio de Michael Ballack tras la muerte de su hijo: “Apenas puedo hablar de él, me abruma emocionalmente”
    El Deportivo

    El duro testimonio de Michael Ballack tras la muerte de su hijo: “Apenas puedo hablar de él, me abruma emocionalmente”

    “Un Betis vulgar; una imagen pobrísima”: la prensa española arremete contra Manuel Pellegrini por la caída del Betis

    LaLiga les dobla la mano al Barcelona y al Real Madrid y sorprende con jornada especial de camisetas retro

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Silvana Estrada a fondo: “Es especialmente doloroso lo que está pasando en Estados Unidos”
    Cultura y entretención

    Silvana Estrada a fondo: “Es especialmente doloroso lo que está pasando en Estados Unidos”

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Irán nombra a hijo de Jamenei nuevo líder supremo y aumentan golpes a la infraestructura crítica
    Mundo

    Irán nombra a hijo de Jamenei nuevo líder supremo y aumentan golpes a la infraestructura crítica

    Israel asegura haber lanzado “otra oleada de ataques” contra “infraestructura del régimen terrorista de Irán”

    Elecciones Colombia 2026: Quiénes son los candidatos elegidos para la carrera a la presidencia

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso