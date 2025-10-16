Las decoraciones especiales se toman el GP de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos 2025, en Austin, no será igual a cualquier otra carrera de esta temporada de la Fórmula Uno. Visualmente, al menos. Equipos como Aston Martin, McLaren, Williams, Racing Bulls y Haas han preparado decoraciones especiales que adornarán sus monoplazas para esta cita, a modo de homenaje, marketing y espectáculo.

Los Racing Bulls, por ejemplo, llevará sobre el VCARB 02 un diseño de carey negro perlado y café con detalles dorados, que complementa su habitual decoración blanca, un guiño al patrocinador Cash App y a su tarjeta de débito prepago Visa en color tortuga, que lanzó este año en colaboración con el artista estadounidense Shaboozey.

Haas tendrá sobre su monoplaza tendrá una pintura especial que resalta su identidad de competencia en suelo estadounidense. El VF-25 lucirá en su carrocería estrellas y franjas rojas y azules, en clara referencia a la bandera estadounidense, integradas en su decoración habitual negra, blanca y roja.

En Aston Martin, Aramco, aparecerá en verde en lugar de en blanco e incorporó en distintas zonas del bólido varias fórmulas científicas relacionadas con la F1 para promover el Aramco STEM Challenge 2025, un programa de detección de estudiantes en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Williams competirá con una decoración retro inspirada en la temporada 2002 para celebrar a su patrocinador principal, Atlassian, que fue fundado ese año. En la presentación estuvo el colombiano Juan Pablo Montoya, piloto que defendió al equipo en esa temporada.

Mientras tanto, los recientemente coronados campeones de constructores, McLaren, se presentarán en Austin con una porción en blanco para destacar a Google Gemini, la inteligencia artificial de su sponsor, mientras que los pilotos Oscar Piastri y Lando Norris vestirán trajes blancos.