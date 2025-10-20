Las razones de Porsche para cambiar CEO y nombrar a Michael Leiters

Porsche ha confirmado que Michael Leiters será su próximo director ejecutivo (CEO) a partir del 1 de enero de 2026. La designación llega en un momento crítico para la firma de Zuffenhausen, que enfrenta un panorama de mercado complicado, cambios de estrategia y exigencias de reorganización interna.

Leiters no es un desconocido para la compañía: trabajó en ella durante más de 13 años (hasta 2013), liderando los programas Macan y Cayenne. Más tarde, fue CTO de Ferrari y CEO de McLaren entre 2022 y 2025. Esa trayectoria técnica y ejecutiva lo posiciona como “alguien que conoce la marca y sus retos”, según el presidente del consejo supervisorio de Porsche.

La razón de la decisión es doble. Por un lado, Porsche quiso separar la doble función ejercida por el saliente Oliver Blume, quien estaba al frente de la firma y, al mismo tiempo, del Grupo Volkswagen.

Muchos inversores consideraban que ese esquema dispersaba el foco estratégico de la firma de deportivos. Por otro lado, Porsche atraviesa desafíos concretos: caída de ventas en China, presión de aranceles en Estados Unidos y una revisión de su rumbo hacia los eléctricos.

La llegada de Leiters responde a la urgencia de generar un nuevo impulso. Se espera que su perfil, que mezcla de ingeniería, deportes de motor y gestión de alto nivel, facilite el lanzamiento de productos clave, la revisión de la estrategia de electrificación (qué pasará con los Cayman y Boxster) y la optimización de costes.

En efecto, la marca ya ha mencionado que “los enormes cambios en sus mercados más importantes, Estados Unidos y China, imponen nuevas exigencias sobre el modelo de negocio”.

Porsche deposita en Leiters la tarea de dar un nuevo rumbo estratégico, recuperar momentum comercial y reforzar su identidad en un entorno automotriz en plena transformación.

“Michael Leiters cuenta con décadas de experiencia en la industria automovilística. Su estilo de liderazgo y su profundo conocimiento del sector son requisitos esenciales para dirigir con éxito Porsche AG. Tanto él como todo el equipo directivo cuentan con la confianza del Consejo de Supervisión para hacer frente a los retos actuales”, sentencia Wolfgang Porsche, presidente del Consejo de Supervisión de la firma alemana.