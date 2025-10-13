Lexus reinventa el LS como una minivan de seis ruedas

El Salón de Tokio comienza a finales de octubre, pero ya son varias las marcas que han adelantado algunas de las novedades que presentarán ahí. La última de ellas es Lexus, la firma de lujo de Toyota.

Lo suyo fue un paso osado y rompedor con su nueva propuesta sobre la base del icónico LS, que ha comenzado una salida programada de diferentes mercadas.

Todo indica que dejará de ser un sedán amplio y confortable, para convertirse en una minivan de seis ruedas que fusiona lujo, amplitud y un diseño audaz.

Esta transformación busca redefinir el segmento del sedán tope de gama, adaptándolo a una fórmula más versátil y elaborada, casi como si un MPV de clase alta derivara del modelo insignia de la marca.

El adelanto visual compartido por Lexus muestra una silueta alargada, con una línea lateral extendida y cuatro ruedas traseras que le otorgan una presencia imponente e inusual. Este planteamiento busca una mayor habitabilidad y modularidad, al mismo tiempo que lleva el carácter sofisticado del LS hacia un formato más práctico, sin perder su esencia premium.

El presidente de Toyota, Akio Toyoda, ironizó que la denominación original del LS (Sedán de Lujo, en inglés) ahora significa Espacio de Lujo.

De acuerdo al jerarca de la firma japonesa, las minivan son la nueva forma de lujo que la gran demanda de los compradores de autos premium es el espacio interior.

Simon Humphries, director de marca de Toyota, agregó que la configuración de seis ruedas libera más espacio en la parte trasera, ya que las ruedas traseras son de un diámetro menor que las tradicionales y no penetran tanto en el interior. “El neumático será más pequeño y el espacio, mayor. Aunque es un concepto relativamente simple, tiene un gran impacto”, destacó.

No hay fechas sobre la producción de este conceptual. En Lexus dicen que todavía están lejos, pero Toyoda asegura que se hará. “Definitivamente, será lanzado”, sentenció.