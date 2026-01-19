SUSCRÍBETE POR $1100
    Nuevo Jetour T1 PHEV: arriba a Chile la versión híbrido enchufable

    El SUV ofrece más de 1.000 kilómetros de autonomía total y más de 45 espacios de almacenamiento.

     

    Entre caminos costeros y paisaje abierto, Jetour presentó en Tunquén su nuevo T1 PHEV, la versión híbrida enchufable de uno de sus modelos más exitosos, con la misión de seguir entregando alternativas en el exigente segmento de los SUV.

    Bajo el capó, el modelo un motor 1.5 turbo y dos unidades eléctricas, asociado a una transmisión dedicada, que entregan 341 Hp y 525 Nm de torque. La batería permite recorrer más de 100 kilómetros en modo eléctrico y, en uso híbrido, superar los 1.000 kilómetros de autonomía.

    En el interior, está equipado con asientos de tapiz eco-cuero con calefacción, ventilación, ajuste lumbar en asiento del conductor y respaldos abatibles en la parte trasera.

    El panel cuenta con una pantalla digital de 15,6 pulgadas con conectividad vía Apple Carplay y Android Auto inalámbrico, comandos de voz, control de audio al volante y cargador, teclas de acceso rápido, así como selector para los cuatro modos de conducción, palanca con diseño de cristal, guantera del reposabrazos enfriado por aire y sunroof.

    Una de sus características en su variedad de compartimientos, ya que posee 45 espacios de almacenamiento y una cajuela de equipaje con capacidad para 574 litros.

    En su exterior destacan la iluminación con focos tira frontal LED, neblineros y espejos 100% eléctricos.

    El Jetour T1 PHEV se ofrecerá en una única versión, con cinco opciones de color (negro, blanco, gris, dorado y verde mate). Su precio parte en $26.990.000 con bono de lanzamiento, mientras que la variante verde mate alcanza los $27.490.000. La garantía es de hasta siete años o 200 mil kilómetros.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosJetourT1 PHEVSUVAutos HíbridosElectromovilidad

    COMENTARIOS

    Portada del dia

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

