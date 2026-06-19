SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Maserati renueva su gama estrella: así evolucionan los GranTurismo, GranCabrio y Grecale

    La firma italiana celebra el centenario de su icónico Tridente con una profunda actualización de sus modelos más representativos.

     

    Diseño refinado, mecánicas más potentes y una evolución tecnológica orientada al lujo y las prestaciones son las principales novedades de la renovada gama de Maserati. Los nuevos GranTurismo, GranCabrio y Grecale llegan con importantes mejoras que refuerzan su carácter deportivo sin renunciar al confort que distingue a la marca de Módena.

    GranTurismo con más potencia

    La nueva generación del coupé mantiene su esencia de deportivo para largas distancias, pero incorpora una imagen más agresiva gracias a un frontal completamente rediseñado, con nuevas entradas de aire y soluciones aerodinámicas que aumentan la carga sobre el eje delantero.

    En las versiones de combustión, el protagonista es el motor V6 biturbo Nettuno de 3.0 litros, ahora disponible con hasta 590 hp en la variante Trofeo, 40 hp más que antes. También existe una configuración de 490 hp, ambas con tracción integral y suspensión neumática de serie.

    El interior recibe un nuevo volante deportivo, una instrumentación digital de 12,2 pulgadas, pantalla central de 12,3 pulgadas, sistema head-up display y un monitor capaz de detectar fatiga o distracción del conductor.

    Para quienes buscan electrificación, el GranTurismo Folgore mantiene una arquitectura de 800 voltios con tres motores eléctricos y una potencia de hasta 760 hp. Gracias a una nueva gestión energética, ahora supera los 540 kilómetros de autonomía.

    GranCabrio: lujo y deportividad

    La variante descapotable comparte gran parte de las novedades técnicas del GranTurismo, pero añade una experiencia de conducción abierta sin comprometer el confort.

    Su capota de lona puede personalizarse por primera vez a través del programa Fuoriserie, mientras que el sistema Air Scarf, que proyecta aire caliente a la altura del cuello, permite disfrutar de la conducción incluso en climas más fríos.

    La oferta mecánica incluye versiones de 490 hp y 590 hp con motor V6 Nettuno, además del GranCabrio Folgore, que se posiciona como uno de los descapotables eléctricos más rápidos del mundo gracias a sus 760 hp y una velocidad máxima de 290 km/h.

    El habitáculo incorpora nuevos acabados, materiales premium y una experiencia digital completamente renovada, manteniendo la configuración de cuatro plazas reales que caracteriza al modelo.

    Grecale: el SUV suma un nuevo V6

    El SUV de lujo de Maserati también recibe una actualización significativa. Exteriormente adopta un frontal más bajo y ancho, inspirado en los últimos desarrollos de diseño de la marca, mientras que en el interior estrena volante de diseño octogonal, nuevos mandos hápticos y materiales de mayor calidad.

    La gran novedad mecánica es la incorporación de un V6 Nettuno de 390 hp, disponible en las nuevas versiones Grecale V6 y Modena V6. Este propulsor promete una entrega de potencia más contundente desde bajas revoluciones y una respuesta más deportiva.

    En el extremo superior de la gama se mantiene el Trofeo V6 de 530 hp, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,8 segundos y alcanzar 285 km/h.

    Por su parte, el Grecale Folgore mejora su eficiencia gracias a optimizaciones aerodinámicas y nuevos algoritmos de gestión energética. Dependiendo de las llantas elegidas, puede incrementar su autonomía hasta en 53 kilómetros respecto de la generación anterior.

    La gama se completa con suspensión neumática, sistema multimedia MIA con pantalla Ultra HD de 12,3 pulgadas y un sistema de audio Sonus faber de hasta 21 altavoces.

    Más sobre:NoticiasMaseratiGranTurismoGranCabrioGrecaleVehículos deportivosGran TurismoSUVVehículos eléctricosElectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra Wulf por caso de niños haitianos: “No es el momento de las recriminaciones políticas”

    Codelco dice que en los próximos meses llevará adelante la definición de su plan estratégico, el cual evaluará la eventual venta de activos

    CAF y Empresa Portuaria San Antonio firman crédito para iniciar las primeras obras del megaproyecto Puerto Exterior

    Tamango, la cervecería artesanal que llegó con la “escuela gringa” y que ahora afina su estreno en el MUT

    Cushman & Wakefield: reconversión de edificios patrimoniales podría elevar hasta 50% su valor de mercado

    Abogados de la Defensoría sufren agresión saliendo del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    Ministra Wulf por caso de niños haitianos: “No es el momento de las recriminaciones políticas”
    Chile

    Ministra Wulf por caso de niños haitianos: “No es el momento de las recriminaciones políticas”

    Abogados de la Defensoría sufren agresión saliendo del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción

    Bachelet valora acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán y apunta al papel del Consejo de Seguridad de la ONU

    Codelco dice que en los próximos meses llevará adelante la definición de su plan estratégico, el cual evaluará la eventual venta de activos
    Negocios

    Codelco dice que en los próximos meses llevará adelante la definición de su plan estratégico, el cual evaluará la eventual venta de activos

    CAF y Empresa Portuaria San Antonio firman crédito para iniciar las primeras obras del megaproyecto Puerto Exterior

    Tamango, la cervecería artesanal que llegó con la “escuela gringa” y que ahora afina su estreno en el MUT

    Quién era Alex Bueno, el reconocido cantante de merengue que falleció a los 62 años
    Tendencias

    Quién era Alex Bueno, el reconocido cantante de merengue que falleció a los 62 años

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Este es Merlín, el famoso pato de la selección mexicana que se hizo viral en las redes sociales

    En medio de las críticas: el mensaje de Cristiano Ronaldo en el Mundial tras el empate de Portugal
    El Deportivo

    En medio de las críticas: el mensaje de Cristiano Ronaldo en el Mundial tras el empate de Portugal

    La UC alerta a sus hinchas ante la aparición de paquetes de viajes para el partido contra Estudiantes

    Brasil y Paraguay buscarán su primer triunfo: quién juega este viernes y quiénes transmiten los partidos del Mundial

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Paternidad en la literatura: 10 libros imprescindibles sobre el amor, la ausencia y el peso del legado
    Cultura y entretención

    Paternidad en la literatura: 10 libros imprescindibles sobre el amor, la ausencia y el peso del legado

    The Orchestra anuncia show en el Gran Arena Monticello con el repertorio legendario de ELO

    “Mientras haya público, vamos a seguir cantando”: la Nueva Ola abre la celebración de los 90 años del Caupolicán

    El presidente de Líbano critica el recrudecimiento de los ataques de Israel: “Es peligroso y condenable”
    Mundo

    El presidente de Líbano critica el recrudecimiento de los ataques de Israel: “Es peligroso y condenable”

    Cuba vira hacia el mercado: las claves del giro económico que vota la Asamblea Nacional

    Ucrania reivindica que ataca Rusia con sus propias armas y denuncia “propaganda” para ocultar la “humillación”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad
    Paula

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico