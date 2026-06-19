Maserati renueva su gama estrella: así evolucionan los GranTurismo, GranCabrio y Grecale

Diseño refinado, mecánicas más potentes y una evolución tecnológica orientada al lujo y las prestaciones son las principales novedades de la renovada gama de Maserati. Los nuevos GranTurismo, GranCabrio y Grecale llegan con importantes mejoras que refuerzan su carácter deportivo sin renunciar al confort que distingue a la marca de Módena.

GranTurismo con más potencia

La nueva generación del coupé mantiene su esencia de deportivo para largas distancias, pero incorpora una imagen más agresiva gracias a un frontal completamente rediseñado, con nuevas entradas de aire y soluciones aerodinámicas que aumentan la carga sobre el eje delantero.

En las versiones de combustión, el protagonista es el motor V6 biturbo Nettuno de 3.0 litros, ahora disponible con hasta 590 hp en la variante Trofeo, 40 hp más que antes. También existe una configuración de 490 hp, ambas con tracción integral y suspensión neumática de serie.

El interior recibe un nuevo volante deportivo, una instrumentación digital de 12,2 pulgadas, pantalla central de 12,3 pulgadas, sistema head-up display y un monitor capaz de detectar fatiga o distracción del conductor.

Para quienes buscan electrificación, el GranTurismo Folgore mantiene una arquitectura de 800 voltios con tres motores eléctricos y una potencia de hasta 760 hp. Gracias a una nueva gestión energética, ahora supera los 540 kilómetros de autonomía.

GranCabrio: lujo y deportividad

La variante descapotable comparte gran parte de las novedades técnicas del GranTurismo, pero añade una experiencia de conducción abierta sin comprometer el confort.

Su capota de lona puede personalizarse por primera vez a través del programa Fuoriserie, mientras que el sistema Air Scarf, que proyecta aire caliente a la altura del cuello, permite disfrutar de la conducción incluso en climas más fríos.

La oferta mecánica incluye versiones de 490 hp y 590 hp con motor V6 Nettuno, además del GranCabrio Folgore, que se posiciona como uno de los descapotables eléctricos más rápidos del mundo gracias a sus 760 hp y una velocidad máxima de 290 km/h.

El habitáculo incorpora nuevos acabados, materiales premium y una experiencia digital completamente renovada, manteniendo la configuración de cuatro plazas reales que caracteriza al modelo.

Grecale: el SUV suma un nuevo V6

El SUV de lujo de Maserati también recibe una actualización significativa. Exteriormente adopta un frontal más bajo y ancho, inspirado en los últimos desarrollos de diseño de la marca, mientras que en el interior estrena volante de diseño octogonal, nuevos mandos hápticos y materiales de mayor calidad.

La gran novedad mecánica es la incorporación de un V6 Nettuno de 390 hp, disponible en las nuevas versiones Grecale V6 y Modena V6. Este propulsor promete una entrega de potencia más contundente desde bajas revoluciones y una respuesta más deportiva.

En el extremo superior de la gama se mantiene el Trofeo V6 de 530 hp, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,8 segundos y alcanzar 285 km/h.

Por su parte, el Grecale Folgore mejora su eficiencia gracias a optimizaciones aerodinámicas y nuevos algoritmos de gestión energética. Dependiendo de las llantas elegidas, puede incrementar su autonomía hasta en 53 kilómetros respecto de la generación anterior.

La gama se completa con suspensión neumática, sistema multimedia MIA con pantalla Ultra HD de 12,3 pulgadas y un sistema de audio Sonus faber de hasta 21 altavoces.