SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    McLaren MCL-HY: el hiperdeportivo híbrido que apunta a Le Mans 2027

    El nuevo bólido para las pruebas de resistencia posee un V6 biturbo con sistema híbrido para competir en el WEC, mientras su variante de pista promete una experiencia pura y exclusiva.

     

    McLaren entra de lleno en una nueva era del automovilismo con el MCL-HY, su apuesta para Mundial de Resistencia y las 24 Horas de Le Mans a partir de 2027. El modelo marca el regreso de la escudería británica a la categoría reina de la resistencia, además de establecer una base tecnológica que se traslada a una exclusiva versión para clientes: el MCL-HY GTR.

    El MCL-HY ha sido desarrollado bajo la normativa LMDh, combinando un chasis monocasco de fibra de carbono con un sistema de propulsión híbrido de alto rendimiento. En su núcleo, incorpora un motor V6 biturbo acoplado a una unidad eléctrica MGU, generando una potencia combinada de hasta 707 CV transmitidos al eje trasero. Este conjunto se equilibra con un peso mínimo de 1.030 kg, optimizando la relación peso/potencia para afrontar las exigencias de las carreras de resistencia.

    Más allá de las cifras, el enfoque del modelo está en la eficiencia y consistencia. Su arquitectura está diseñada para ofrecer rendimiento sostenido durante largas distancias, clave en pruebas como Le Mans, donde la fiabilidad y la gestión energética son tan importantes como la velocidad pura. La aerodinámica y la ingeniería, desarrolladas en conjunto por McLaren Racing y McLaren Automotive, reflejan décadas de experiencia en competición.

    En paralelo, la marca británica presenta el McLaren MCL-HY GTR, una variante de pista destinada a un grupo selecto de clientes. A diferencia del modelo de competición, este prescinde del sistema híbrido, utilizando exclusivamente un motor V6 biturbo de 2,9 litros que entrega cerca de 730 CV. Esta configuración reduce el peso y simplifica la mecánica, ofreciendo una experiencia de conducción más directa y enfocada en el disfrute en circuito.

    El MCL-HY GTR no solo destaca por sus prestaciones, sino también por su programa de uso. Los propietarios accederán a un calendario de eventos en circuitos internacionales, con soporte técnico, coaching profesional y acceso privilegiado al desarrollo del equipo en el WEC. Una propuesta que traslada la experiencia de competición a un entorno exclusivo.

    Con este lanzamiento, McLaren presenta un nuevo hiperauto, pero, sobre todo, refuerza su ambición de competir al más alto nivel en múltiples disciplinas (F1, WEC, Indy), llevando su ADN de carreras tanto a la pista como a sus clientes más exigentes.

    Más sobre:NoticiasMcLarenMCL-HYHipercarAutos deportivosMundial de Resistencia24 Horas de Le Mans

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sheinbaum arremete contra Díaz Ayuso por homenaje a conquistador español en México

    Álvaro Salas le cierra la puerta a un retorno al Festival de Viña del Mar: “Por ahora todavía no”

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas

    Diputados de oposición ingresan solicitud para desarrollar Comisión Investigadora por recortes anunciados desde Hacienda

    Bancada RN ingresa proyecto de ley que busca aumentar sanciones al delito de secuestro

    Ministro (s) de Relaciones Exteriores informa sobre gestiones para retomar relaciones con Venezuela

    Lo más leído

    1.
    El regreso de la “Citroneta” está cada vez más cerca

    El regreso de la “Citroneta” está cada vez más cerca

    2.
    Volkswagen estrena tecnología full hybrid sin enchufe para el Golf y T-Roc

    Volkswagen estrena tecnología full hybrid sin enchufe para el Golf y T-Roc

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Servicios

    ¿Cuándo son las vacaciones de invierno de los escolares? Este es el calendario 2026

    ¿Cuándo son las vacaciones de invierno de los escolares? Este es el calendario 2026

    ¿Cuándo es la próxima fecha de la devolución de impuestos? Revisa el calendario de la Operación Renta

    ¿Cuándo es la próxima fecha de la devolución de impuestos? Revisa el calendario de la Operación Renta

    Comienzan pagos del Bono de Invierno 2026: revisa quiénes reciben los $81 mil

    Comienzan pagos del Bono de Invierno 2026: revisa quiénes reciben los $81 mil

    Diputados de oposición ingresan solicitud para desarrollar Comisión Investigadora por recortes anunciados desde Hacienda
    Chile

    Diputados de oposición ingresan solicitud para desarrollar Comisión Investigadora por recortes anunciados desde Hacienda

    Bancada RN ingresa proyecto de ley que busca aumentar sanciones al delito de secuestro

    Ministro (s) de Relaciones Exteriores informa sobre gestiones para retomar relaciones con Venezuela

    Ministro Campos califica como “deplorable” decisión de Iansa de suspender compra de remolacha nacional
    Negocios

    Ministro Campos califica como “deplorable” decisión de Iansa de suspender compra de remolacha nacional

    La confianza detrás de la ingeniería

    Carlos Urrutia y los planes del neobanco británico Revolut: “La pregunta, más que si vamos a entrar a Chile, es cuándo”

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel
    Tendencias

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Cómo se hizo el vestido “de película” que Sabrina Carpenter lució en la Met Gala 2026

    En vivo: Arsenal y Atlético de Madrid definen al primer finalista de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Arsenal y Atlético de Madrid definen al primer finalista de la Champions League

    Actas de directorio, computadores requisados y gerentes declarando hace meses: el allanamiento al CDA que remece a la U

    La marca histórica que anotó Alexis Sánchez con el gol que sacó al Sevilla de la zona de descenso

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)
    Tecnología

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Álvaro Salas le cierra la puerta a un retorno al Festival de Viña del Mar: “Por ahora todavía no”
    Cultura y entretención

    Álvaro Salas le cierra la puerta a un retorno al Festival de Viña del Mar: “Por ahora todavía no”

    ¿Es mejor que la original? El debate que abre El diablo viste a la moda 2

    Manuel Rodríguez, el Director Supremo: las 24 horas de caos en que el guerrillero tomó el mando de Chile

    Sheinbaum arremete contra Díaz Ayuso por homenaje a conquistador español en México
    Mundo

    Sheinbaum arremete contra Díaz Ayuso por homenaje a conquistador español en México

    Trump vuelve a criticar al Papa días antes de la visita de Rubio al Vaticano: “Pone en peligro a muchos católicos”

    Las razones tras la decisión del Kremlin de reforzar la seguridad de Putin

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera
    Paula

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas

    Sobre cómo terminé en una fiesta con Paris Hilton