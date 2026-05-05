McLaren MCL-HY: el hiperdeportivo híbrido que apunta a Le Mans 2027

McLaren entra de lleno en una nueva era del automovilismo con el MCL-HY, su apuesta para Mundial de Resistencia y las 24 Horas de Le Mans a partir de 2027. El modelo marca el regreso de la escudería británica a la categoría reina de la resistencia, además de establecer una base tecnológica que se traslada a una exclusiva versión para clientes: el MCL-HY GTR.

El MCL-HY ha sido desarrollado bajo la normativa LMDh, combinando un chasis monocasco de fibra de carbono con un sistema de propulsión híbrido de alto rendimiento. En su núcleo, incorpora un motor V6 biturbo acoplado a una unidad eléctrica MGU, generando una potencia combinada de hasta 707 CV transmitidos al eje trasero. Este conjunto se equilibra con un peso mínimo de 1.030 kg, optimizando la relación peso/potencia para afrontar las exigencias de las carreras de resistencia.

Más allá de las cifras, el enfoque del modelo está en la eficiencia y consistencia. Su arquitectura está diseñada para ofrecer rendimiento sostenido durante largas distancias, clave en pruebas como Le Mans, donde la fiabilidad y la gestión energética son tan importantes como la velocidad pura. La aerodinámica y la ingeniería, desarrolladas en conjunto por McLaren Racing y McLaren Automotive, reflejan décadas de experiencia en competición.

En paralelo, la marca británica presenta el McLaren MCL-HY GTR, una variante de pista destinada a un grupo selecto de clientes. A diferencia del modelo de competición, este prescinde del sistema híbrido, utilizando exclusivamente un motor V6 biturbo de 2,9 litros que entrega cerca de 730 CV. Esta configuración reduce el peso y simplifica la mecánica, ofreciendo una experiencia de conducción más directa y enfocada en el disfrute en circuito.

El MCL-HY GTR no solo destaca por sus prestaciones, sino también por su programa de uso. Los propietarios accederán a un calendario de eventos en circuitos internacionales, con soporte técnico, coaching profesional y acceso privilegiado al desarrollo del equipo en el WEC. Una propuesta que traslada la experiencia de competición a un entorno exclusivo.

Con este lanzamiento, McLaren presenta un nuevo hiperauto, pero, sobre todo, refuerza su ambición de competir al más alto nivel en múltiples disciplinas (F1, WEC, Indy), llevando su ADN de carreras tanto a la pista como a sus clientes más exigentes.