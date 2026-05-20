Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé eléctrico: el más potente de la historia

Mercedes-AMG ingresa en una nueva era con el debut del GT 4-Door Coupé eléctrico, el primer modelo desarrollado sobre la plataforma AMG.EA y, al mismo tiempo, el vehículo más potente jamás creado por la división deportiva de la marca alemana.

El modelo combina prestaciones extremas, soluciones tecnológicas inéditas y un enfoque orientado tanto al desempeño como al uso cotidiano. Su diseño fastback de líneas musculosas esconde una mecánica revolucionaria compuesta por tres motores eléctricos axial-flux desarrollados junto a Yasa, firma británica especializada en propulsión eléctrica de alto rendimiento.

Mercedes-Benz AG – Communicati

Dos de estos motores se ubican en el eje trasero y uno en el delantero, entregando tracción integral totalmente variable y torque vectoring. En la versión GT 63 4-Door Coupé 4MATIC+, el sistema alcanza hasta 860 kW, equivalentes a 1.169 hp, permitiendo acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,1 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 300 km/h.

La tecnología axial-flux representa uno de los grandes avances del modelo. A diferencia de los motores eléctricos convencionales, estos utilizan un flujo electromagnético paralelo al eje de rotación, lo que permite una construcción más compacta, ligera y eficiente. Gracias a ello, AMG logró reducir el centro de gravedad y optimizar el comportamiento dinámico del vehículo.

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La energía proviene de una batería de 106 kWh con arquitectura de 800 voltios y celdas cilíndricas refrigeradas individualmente mediante un fluido dieléctrico. Esta solución, inspirada directamente en la experiencia de Mercedes-AMG en Fórmula 1, permite mantener temperaturas óptimas incluso bajo conducción extrema.

Uno de los aspectos más impresionantes del nuevo AMG GT eléctrico es su capacidad de carga. El sistema admite potencias superiores a 600 kW, lo que permite recuperar cerca de 460 kilómetros de autonomía en apenas 10 minutos. En ciclo WLTP, la variante GT 55 puede superar los 690 kilómetros de alcance.

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A nivel dinámico, el modelo incorpora suspensión AMG Active Ride Control con estabilización semiactiva, dirección trasera activa y un sofisticado sistema aerodinámico con elementos móviles que ajustan el flujo de aire según las condiciones de manejo.

En el interior, Mercedes-AMG apostó por un ambiente tecnológico y deportivo, con pantallas integradas de 10,2 y 14 pulgadas, comandos específicos AMG RACE Engineer y un sistema que simula la experiencia sensorial de un motor V8 mediante sonido y vibraciones programadas.

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Con este lanzamiento, AMG apuesta por ser el nuevo referente dentro del segmento de los deportivos eléctricos premium.