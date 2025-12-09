Mercedes Benz GLB: el SUV familiar premium

Con un estilo actualizado, mayor espacio y confort y un interior marcado por pantallas de gran tamaño y asistentes impulsados por inteligencia artificial, Mercedes Benz reveló la nueva generación del GLB, su SUV familiar de siete plazas, que se estrenará a comienzos de 2026 a nivel internacional. El automóvil adopta la plataforma MMA, una arquitectura diseñada para modelos compactos capaces de integrar motores eléctricos y de combustión.

A primera vista, el nuevo GLB mantiene su silueta clásica de dos volúmenes y bordes rectos, heredando elementos visuales de la Clase G, pero modernizados. El aumento de 60 mm en la distancia entre ejes no solo mejora el espacio interior, sino que también da una postura más segura y robusta, acentuada por protecciones plásticas y un faldón frontal de estilo todoterreno.

Las versiones a combustión conservan la parrilla tradicional con estrellas cromadas y marco iluminado, mientras que las variantes eléctricas presentan un panel frontal completamente iluminado con 94 estrellas que animan la bienvenida y despedida del conductor. Atrás, una barra de luz LED une ambos focos, y el techo solar suma 158 estrellas grabadas, detalles que refuerzan la estética premium del modelo.

Interior: más espacio y un ecosistema digital avanzado

Con la distancia entre ejes ampliada a 2,9 metros -superior incluso a la del GLC-, el GLB ofrece más espacio en la segunda y tercera fila. Los asientos traseros pueden acomodar pasajeros de hasta 1,68 metros y ahora el acceso es más cómodo gracias a puertas más amplias y un mayor rango de ajuste en la fila central. El espacio para la cabeza también crece: 35 mm para el conductor, 64 mm en la segunda fila y 10 mm en la tercera.

El interior incorpora la opción de la nueva Superscreen, un enorme panel que une la pantalla del conductor de 10,25”, la pantalla central de 14” y una pantalla adicional de 14” para el acompañante. Todo funciona con la última versión del sistema MBUX, ahora equipado con IA de Google y Microsoft, un motor gráfico tipo videojuego y un asistente “Hey Mercedes” potenciado por ChatGPT, capaz de sostener conversaciones más naturales y entregar navegación personalizada.

Pese al avance digital, Mercedes reincorpora botones físicos para volumen y control crucero adaptativo, respondiendo a solicitudes directas de los clientes.

El motor

El GLB eléctrico será el primero en llegar al mercado. La gama considera GLB 250: 260 CV, tracción trasera; y GLB 350 4Matic: 349 CV, doble motor y tracción total.

Ambos incorporan una batería de 85 kWh útiles, que permite una autonomía de hasta 392 millas, posicionándolo entre los crossover eléctricos más capaces del segmento. Además, puede cargar hasta 320 kW en solo 10 minutos. Más adelante se añadirá una variante con batería de 58 kWh y cerca de 280 km de alcance.

Las versiones a combustión llegarán hacia fines de 2026, con un motor 1.5 turbo mild-hybrid disponible en potencias de 134, 161 y 188 CV. El sistema híbrido suave agrega un motor eléctrico de 27 CV que le permite avanzar en modo eléctrico a baja velocidad y mejora la eficiencia general.