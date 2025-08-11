SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

Mercedes-Benz presenta en Chile las Sprinter y Vito 100% eléctricas

A través de su importador Kaufmann, la firma de la estrella solitaria suma a su portafolio de modelos eléctricos, las primeras eVans, las cuales ya están disponibles en diferentes versiones.

Lorena Gallardo GilPor 
Lorena Gallardo Gil

A principios de 2024, Mercedes-Benz Vans nos invitó a conocer la nueva eSprinter, la versión eléctrica de su reconocido vehículo comercial, la cual manejamos por los soleados paisajes de Los Angeles, California (EE.UU.), dejándonos la impresión de que está hecha para lo que se le pida. Acá todos los detalles.

Entonces, se nos anticipó que la Mercedes-Benz eSprinter llegaría durante octubre, sin embargo, su lanzamiento en el país se aplazó hasta ahora, que finalmente arriba en versiones de carga y pasajeros, y junto a la eVito, confirmando así el portafolio de vehículos eléctricos livianos a baterías de Kaufmann.

“En Kaufmann estamos convencidos de que la electromovilidad es la evolución natural hacia un transporte más eficiente, limpio y conectado en materia de reparto y transporte de pasajeros. Con la llegada de estas nuevas eVans, ofrecemos soluciones concretas a nuestros clientes que buscan operar de forma sustentable sin sacrificar productividad ni tecnología”, comentó Max Kaufmann, Gerente de la División de Buses y Vans de Kaufmann.

Mercedes-Benz AG – Communications & Marketing

La Mercedes-Benz eSprinter llega desde Alemania con carrocerías de minibús (12 plazas + conductor) y furgón. Esta última se ofrecerá en dos variantes denominadas 320 y 420, diferenciadas por el volumen y capacidad de carga.

Así la eSprinter 320 ofrece 10,5 m³ de volumen útil y 800 kilos de capacidad de carga; la 420 anota 14 m3 y 1.350 kilos, respectivamente.

Ambas cuentan con una batería CATL de litio ferrofosfato de 81 kWh de capacidad y un motor trasero de 150 kW (204 Hp) y 400 Nm.

Se pueden cargar tanto con corriente alterna (CA) como con corriente continua (CC). Con la primera (hasta 11 kW) la carga completa (0 a 100%) tarda 8,5 horas; mientras que en una estación de carga rápida (de hasta 115 kW), pueden recargar del 10% al 80% en 34 minutos. ¿Autonomía? Hasta 300 kilómetros.

Todas la eSprinter cuentan con asistente frenado de emergencia con reconocimiento de peatones, cámara de retroceso con sensores perimetrales, frenos ABS con EBD, controles de tracción y estabilidad, asistente de arranque en pendiente, asistente de viento lateral, airbags de piloto y copiloto (sólo piloto en Minibús), sensor de lluvia, sensor de presión de neumáticos y neblineros.

La versión de pasajeros suma a todo el estándar las luces delanteras tipo LED, el sensor de punto ciego, asistente de carril activo y el control crucero adaptativo.

En cuanto a confort, disponen de aire acondicionado delantero, freno de estacionamiento eléctrico, sistema de infoentretenimiento MBUX con pantalla de 10,25” con Apple CarPlay y Android Auto, espejos retrovisores calefactables y eléctricos, volante multifuncional, control crucero, carga de celular inalámbrica y sistema de gestión inteligente de temperatura.

¿Precios?

  • Mercedes-Benz eSprinter 320 10.5 m3: US$ 81.990 + IVA
  • Mercedes-Benz eSprinter 420 14 m3: desde US$110 mil + IVA
  • Mercedes-Benz eSprinter 420 12+1: desde US$ 82.000 + IVA

Mercedes-Benz eVito

Proveniente desde España, la eVito llega solo en versión de carga de 6.6 m3 y 800 kilos, con un precio de US$ 71.990 más IVA. Ofrece una autonomía de hasta 304 km, gracias a una batería de 60 kWh, que se encarga de alimentar un motor adosado al eje delantero de 85 kW (116 Hp) y 360 Nm.

A través de un sistema de CA (hasta 11 Kw), tarda 6,5 horas en recargarse, en tanto, que en CC (de hasta 80 Kw), va del 10 al 80% en solo 35 minutos.

La eVito se ofrece con llantas de aleación en medidas 225/55 R17, puerta lateral corredera, puertas traseras con apertura en 270° y separador de la cabina.

En confort suma aire acondicionado, freno de estacionamiento eléctrico, sistema MBUX con pantalla táctil de 10,25 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto, espejos laterales calefactables y eléctricos, volante multifunción, y control crucero.

En seguridad, por su parte, añade ESP, ABS, control de tracción, freno de emergencia hidráulico, Attention Assist, freno autónomo de emergencia, ayuda de arranque en pendiente, asistente de viento lateral, doble airbag frontal, airbags delanteros laterales, cámara de retroceso con sensores, sensor de lluvia, luces automáticas y sensor de presión de neumáticos.

Finalmente, vale decir que tanto eSprinter como eVito ofrecen cuatro niveles de recuperación de energía (D-, D normal, D+ y D++), además de un modo automático.

Las baterías tiene una garantía de 8 años o 160 km.

Más sobre:Lanzamientos ChileVehículos comercialesauto eléctricosMercedes-Benz eVansMercedes-Benz eVitoMercedes-Benz eSprinterSprinterVitoVans

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Presidente de las aseguradoras y nueva modalidad de Fonasa: “El trato directo no mejoraría en nada los problemas que tiene la licitación”

Sky y Air Canada firman acuerdo para compartir red en la región

Persecución en Valparaíso: detienen a menores que robaron auto, atropellaron a un carabinero y terminaron chocando

Squella presiona para que Chile Vamos y Demócratas sellen pacto parlamentario: “Para lograr mayoría en la Cámara eso es clave”

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Las autoridades de Gaza elevan a casi 61.500 los fallecidos por la ofensiva israelí

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

4.
Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

5.
Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Maluma detiene su concierto y regaña a una mujer que llevó a su bebé de un año

Maluma detiene su concierto y regaña a una mujer que llevó a su bebé de un año

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Servicios

Hasta cuándo rige la restricción vehicular en la Región Metropolitana

Hasta cuándo rige la restricción vehicular en la Región Metropolitana

Rating del domingo 10 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 10 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

Hasta cuándo rige la restricción vehicular en la Región Metropolitana
Chile

Hasta cuándo rige la restricción vehicular en la Región Metropolitana

Persecución en Valparaíso: detienen a menores que robaron auto, atropellaron a un carabinero y terminaron chocando

Squella presiona para que Chile Vamos y Demócratas sellen pacto parlamentario: “Para lograr mayoría en la Cámara eso es clave”

Presidente de las aseguradoras y nueva modalidad de Fonasa: “El trato directo no mejoraría en nada los problemas que tiene la licitación”
Negocios

Presidente de las aseguradoras y nueva modalidad de Fonasa: “El trato directo no mejoraría en nada los problemas que tiene la licitación”

Sky y Air Canada firman acuerdo para compartir red en la región

Latam y Santander renuevan su histórica alianza para acumular millas y canjear premios

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años
Tendencias

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

Quién era Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial de Colombia que murió dos meses después de un atentado

Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Internacional por la Copa Libertadores
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Internacional por la Copa Libertadores

Grandes problemas para Manuel Pellegri: Betis pierde a una de sus principales figuras a días del inicio de LaLiga

Dónde y a qué hora ver a Cerro Porteño vs. Estudiantes por la Copa Libertadores

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Confusiones y certezas
Cultura y entretención

Confusiones y certezas

Arte, éxito y tragedia: los vertiginosos años de Matta en Nueva York

Verdades como puños: un relato de Irene Vallejo

Las autoridades de Gaza elevan a casi 61.500 los fallecidos por la ofensiva israelí
Mundo

Las autoridades de Gaza elevan a casi 61.500 los fallecidos por la ofensiva israelí

Trump anuncia que “liberará” este lunes a Washington de la delincuencia: “La escoria desaparecerá”

Sergey V. Kiriyenko, el tecnócrata ruso que implementa la agenda de Putin y maneja los aspectos políticos de la guerra en Ucrania

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?