Mercedes-Benz presenta en Chile las Sprinter y Vito 100% eléctricas

A principios de 2024, Mercedes-Benz Vans nos invitó a conocer la nueva eSprinter, la versión eléctrica de su reconocido vehículo comercial, la cual manejamos por los soleados paisajes de Los Angeles, California (EE.UU.), dejándonos la impresión de que está hecha para lo que se le pida. Acá todos los detalles.

Entonces, se nos anticipó que la Mercedes-Benz eSprinter llegaría durante octubre, sin embargo, su lanzamiento en el país se aplazó hasta ahora, que finalmente arriba en versiones de carga y pasajeros, y junto a la eVito, confirmando así el portafolio de vehículos eléctricos livianos a baterías de Kaufmann.

“En Kaufmann estamos convencidos de que la electromovilidad es la evolución natural hacia un transporte más eficiente, limpio y conectado en materia de reparto y transporte de pasajeros. Con la llegada de estas nuevas eVans, ofrecemos soluciones concretas a nuestros clientes que buscan operar de forma sustentable sin sacrificar productividad ni tecnología”, comentó Max Kaufmann, Gerente de la División de Buses y Vans de Kaufmann.

Mercedes-Benz AG – Communications & Marketing

La Mercedes-Benz eSprinter llega desde Alemania con carrocerías de minibús (12 plazas + conductor) y furgón. Esta última se ofrecerá en dos variantes denominadas 320 y 420, diferenciadas por el volumen y capacidad de carga.

Así la eSprinter 320 ofrece 10,5 m³ de volumen útil y 800 kilos de capacidad de carga; la 420 anota 14 m3 y 1.350 kilos, respectivamente.

Ambas cuentan con una batería CATL de litio ferrofosfato de 81 kWh de capacidad y un motor trasero de 150 kW (204 Hp) y 400 Nm.

Se pueden cargar tanto con corriente alterna (CA) como con corriente continua (CC). Con la primera (hasta 11 kW) la carga completa (0 a 100%) tarda 8,5 horas; mientras que en una estación de carga rápida (de hasta 115 kW), pueden recargar del 10% al 80% en 34 minutos. ¿Autonomía? Hasta 300 kilómetros.

Todas la eSprinter cuentan con asistente frenado de emergencia con reconocimiento de peatones, cámara de retroceso con sensores perimetrales, frenos ABS con EBD, controles de tracción y estabilidad, asistente de arranque en pendiente, asistente de viento lateral, airbags de piloto y copiloto (sólo piloto en Minibús), sensor de lluvia, sensor de presión de neumáticos y neblineros.

La versión de pasajeros suma a todo el estándar las luces delanteras tipo LED, el sensor de punto ciego, asistente de carril activo y el control crucero adaptativo.

En cuanto a confort, disponen de aire acondicionado delantero, freno de estacionamiento eléctrico, sistema de infoentretenimiento MBUX con pantalla de 10,25” con Apple CarPlay y Android Auto, espejos retrovisores calefactables y eléctricos, volante multifuncional, control crucero, carga de celular inalámbrica y sistema de gestión inteligente de temperatura.

¿Precios?

Mercedes-Benz eSprinter 320 10.5 m3: US$ 81.990 + IVA

Mercedes-Benz eSprinter 420 14 m3: desde US$110 mil + IVA

Mercedes-Benz eSprinter 420 12+1: desde US$ 82.000 + IVA

Mercedes-Benz eVito

Proveniente desde España, la eVito llega solo en versión de carga de 6.6 m3 y 800 kilos, con un precio de US$ 71.990 más IVA. Ofrece una autonomía de hasta 304 km, gracias a una batería de 60 kWh, que se encarga de alimentar un motor adosado al eje delantero de 85 kW (116 Hp) y 360 Nm.

A través de un sistema de CA (hasta 11 Kw), tarda 6,5 horas en recargarse, en tanto, que en CC (de hasta 80 Kw), va del 10 al 80% en solo 35 minutos.

La eVito se ofrece con llantas de aleación en medidas 225/55 R17, puerta lateral corredera, puertas traseras con apertura en 270° y separador de la cabina.

En confort suma aire acondicionado, freno de estacionamiento eléctrico, sistema MBUX con pantalla táctil de 10,25 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto, espejos laterales calefactables y eléctricos, volante multifunción, y control crucero.

En seguridad, por su parte, añade ESP, ABS, control de tracción, freno de emergencia hidráulico, Attention Assist, freno autónomo de emergencia, ayuda de arranque en pendiente, asistente de viento lateral, doble airbag frontal, airbags delanteros laterales, cámara de retroceso con sensores, sensor de lluvia, luces automáticas y sensor de presión de neumáticos.

Finalmente, vale decir que tanto eSprinter como eVito ofrecen cuatro niveles de recuperación de energía (D-, D normal, D+ y D++), además de un modo automático.

Las baterías tiene una garantía de 8 años o 160 km.