MG RX5: una actualización pensada para toda la familia

MG Motor no detiene su proceso de renovación. La firma del Grupo SAIC, tras la llegada del MG One, ahora estrenó en sociedad la actualización del MG RX5, un SUV del segmento C que arriba en tres versiones.

“El nuevo MG RX5 viene a renovar y elevar el estándar de MG en el mercado. Hemos escuchado a quienes buscan un compañero de aventuras, con más tecnología, seguridad, y de tamaño familiar, por lo que estamos emocionados de presentar esta nueva generación que buscará seguir encantando a los amantes de los SUV”, señaló Héctor Illanes, Sub Director de Ventas de SAIC Motor, fabricante y representante de MG Motor en Chile.

Entre los principales cambios respecto del modelo saliente se encuentra una renovada parrilla frontal más ancha, que en la versión tope de gama incluye una tira horizontal de color verde junto a un símil de fibra de carbono.

También se aprecia un nuevo estilo de capó, parachoques delantero con doble labio, y luces LED tanto en la zona delantera como trasera.

Por el costado, se aprecian de serie llantas de 18′′ y 19′, según versión, además de barras en el techo y retrovisores exteriores calefaccionados.

En la zaga, lo más novedoso es el alerón “Twin-Aero”, además de la tira cromada horizontal ubicada en la puerta del maletero y que decanta en los nuevos focos traseros con luces LED que entregan una imagen más futurista.

En cuanto a dimensiones, es un poco más grande, alcanzando ahora los 4,571 mm de largo (+26 mm), pero manteniendo el alto en 1.719 mm y ancho en 1.855 mm. La distancia entre ejes también recibió un ligero aumento, llegando ahora a 2.708 mm (+8 mm).

En el interior, si bien se mantiene el estilo envolvente con asientos delanteros y traseros bicolores y perforados para realzar la sensación deportiva, existe un aumento importante de equipamiento de serie, de hecho, ahora dispone de una pantalla de infoentretenimiento de 14,1″ con conectividad a Apple Carplay (mediante cable) y Android Auto (inalámbrico), a lo que se suma sunroof panorámico, encendido keyless, cámara de estacionamiento, cluster digital y un sistema de audio de seis parlantes.

Otro detalle lo encontramos en la palanca de cambios electrónica que tiene un ángulo de agarre más ergonómico, todo en una envoltura de cuero perforado con acabado en plateado cromado.

El panel central, por su parte, es de 12,3″ e incorpora el sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) y para completar la conectividad cuenta con cuatro puertos USB: dos delanteros y dos traseros.

La versión tope de linea incorpora al equipamiento anterior asientos de ecocuero, volante de cuero, aire acondicionado bi-zona, cámara de 360°, portalón eléctrico, cluster digital virtual, auto hold y cargador inalámbrico.

Motor y seguridad

El nuevo MG RX5 mantiene la misma motorización anterior, o sea, el 1.5 litros turbo que eleva su potencia a los 168 Hp (+2 Hp) y 275 Nm de par (+25 Nm), asociado a una caja manual de seis velocidades o automática de doble embrague de siete relaciones. Esto le permite llegar a 100 km/hr en 9,4 segundos.

En consumo, la marca indica que homologó 10,7 km/l para ciudad, 13,4 km/l en ciclo mixto y 15,8 km/l en carretera.

Respecto de la seguridad, las dos primeras versiones cuentan con doble airbag, mientras la tope de línea aumenta a seis las bolsas de aire.

De serie también incorpora control crucero, sistema de frenado de emergencia, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, control crucero y cámara de retroceso, entre otros, quedando para las versiones superiores el control de descenso en pendiente, sistema antivuelco.

Los precios del nuevo MG RX5 son (no incluye bono de financiamiento):