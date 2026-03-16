Mientras Mercedes pisa fuerte, los campeones se empantanan

El Gran Premio de China 2026 fue el escenario para que joven de 19 años, Andrea Kimi Antonelli, que validó la arriesgada apuesta de Toto Wolff, al transformarse en el poleman más joven de la historia conseguir su primera victoria en la máxima categoría. Pero el triunfo del italiano fue solo una pieza de la segunda fecha de la Fórmula Uno, donde Mercedes se ratificó como el equipo a batir y a McLaren y Red Bull sumidos en una crisis de rendimiento.

El poderío de Mercedes

Desde que se apagaron los semáforos, Mercedes demostró que el W17 es, actualmente, una máquina bien aceitada. Antonelli gestionó la presión de manera magistral. Aunque perdió brevemente el liderato ante un agresivo Lewis Hamilton en la salida, el italiano recuperó la posición antes de la segunda vuelta y no volvió a mirar atrás.

Con un ritmo demoledor, Antonelli cruzó la meta con una ventaja de más de cinco segundos sobre su compañero George Russell, sellando un 1-2 que reafirma el dominio de Brackley en este inicio de temporada. Mercedes no solo tiene el mejor motor bajo el nuevo reglamento, sino que ha encontrado en su pareja de pilotos el equilibrio perfecto entre la experiencia de Russell y la explosividad del debutante italiano.

Ferrari avanza y Hamilton vuelve al podio

La marea roja también tuvo motivos para festejar. Tras un inicio de año discreto, Ferrari mostró en China una evolución aerodinámica significativa. Lo más destacado fue, sin duda, el primer podio de Lewis Hamilton vestido de rosso.

El siete veces campeón mundial demostró que su hambre de gloria sigue intacta, manteniendo un duelo eléctrico con Charles Leclerc que mantuvo en vilo a los “tifosi”. Hamilton finalizó tercero, logrando su primer hito para Maranello y confirmando que la Scuderia está en el camino correcto para reducir la brecha con Mercedes.

Verstappen: Entre el abandono y la furia

En la otra cara de la moneda se encuentra Red Bull. Max Verstappen vivió un domingo de pesadilla que terminó en abandono en la vuelta 46 por problemas de potencia. El neerlandés, visiblemente frustrado, no se guardó nada en la zona de medios: cargó duramente contra el reglamento de 2026, calificando los nuevos autos de “confusos” y criticando que la dependencia de la batería está arruinando la esencia de la competición.

Con solo 8 puntos en su casillero tras dos carreras, el tetracampeón ve cómo su reinado peligra ante la falta de fiabilidad de la unidad de potencia de Red Bull Ford.

McLaren y el campeón en apuros

Por último, McLaren fue la gran decepción del fin de semana. El equipo de Woking, que llegó con expectativas de pelear por el podio, pero se fue con nada.

Oscar Piastri y Lando Norris largaban quinto y sextos, pero no pudieron salir de la grilla debido a fallas eléctricas que aún deben investigar. El australiano suma así dos carreras sin puntuar, tras su accidente en el debut, mientras que el campeón vigente empieza a ver de lejos su opción de revalidar la corona.