Mini apuesta por la sostenibilidad en su diseño de interiores

Durante años, la industria automotriz puso el foco en motores, mejorar la potencia y en la tecnología digital. Sin embargo, hoy Mini amplía esa mirada hacia las superficies interiores y los materiales que acompañan el uso diario del vehículo.

Para su nueva generación de modelos, la marca adopta un enfoque más consciente, donde el diseño y la sostenibilidad se vuelven elementos visibles y parte activa del habitáculo.

Mini Knit representa de forma concreta esta estrategia, al integrar criterios de sostenibilidad con diseño y una aplicación pensada para la producción en serie.

Menos materiales nuevos, más reutilización

Fiel a su principio de “menos es más”, Mini aplica desde 2024 la estrategia “Secondary First”, que prioriza el uso de materiales secundarios por sobre materias primas nuevas. Bajo este concepto nace Mini Knit, un tejido compuesto en un 92% por poliéster reciclado, presente en zonas clave como el tablero, los paneles de puertas y la consola central.

Al tratarse de superficies de contacto permanente para conductores y pasajeros, el material no solo cumple un rol estético, sino también funcional. Según la marca, su uso permite reducir de manera relevante el consumo de agua y las emisiones de CO₂ en comparación con materiales primarios, integrando la sostenibilidad al uso cotidiano del vehículo.

Textura, capas y un diseño reconocible

El desarrollo de Mini Knit también responde a una búsqueda visual y táctil distinta. No se trata de un revestimiento liso tradicional, sino de un tejido con capas superpuestas que generan un efecto de profundidad. Una capa inferior de color se deja ver sutilmente a través de la superior, aportando una identidad propia al interior.

La inspiración proviene del diseño de zapatillas deportivas, donde las combinaciones de materiales y texturas son clave. Además, el tejido fue desarrollado para resistir la abrasión y no utiliza cuero, reforzando la idea de que altos estándares de terminación no dependen de materiales de origen animal.

Desarrollo conjunto y reconocimiento

El interior con Mini Knit es el resultado de un trabajo colaborativo entre equipos de diseño, ingeniería y proveedores especializados, con el objetivo de llevar este material desde el desarrollo conceptual hasta la producción en serie. Este esfuerzo fue reconocido con el SPE Automotive Award 2025, donde obtuvo el Gran Premio en la categoría “Interior de la carrocería”.