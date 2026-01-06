SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Mini apuesta por la sostenibilidad en su diseño de interiores

    La marca británica avanza en un nuevo enfoque para el diseño interno de sus modelos, incorporando materiales reciclados y reduciendo el uso de cuero.

     

    Durante años, la industria automotriz puso el foco en motores, mejorar la potencia y en la tecnología digital. Sin embargo, hoy Mini amplía esa mirada hacia las superficies interiores y los materiales que acompañan el uso diario del vehículo.

    Para su nueva generación de modelos, la marca adopta un enfoque más consciente, donde el diseño y la sostenibilidad se vuelven elementos visibles y parte activa del habitáculo.

    Mini Knit representa de forma concreta esta estrategia, al integrar criterios de sostenibilidad con diseño y una aplicación pensada para la producción en serie.

    Bernhard Filser

    Menos materiales nuevos, más reutilización

    Fiel a su principio de “menos es más”, Mini aplica desde 2024 la estrategia “Secondary First”, que prioriza el uso de materiales secundarios por sobre materias primas nuevas. Bajo este concepto nace Mini Knit, un tejido compuesto en un 92% por poliéster reciclado, presente en zonas clave como el tablero, los paneles de puertas y la consola central.

    Al tratarse de superficies de contacto permanente para conductores y pasajeros, el material no solo cumple un rol estético, sino también funcional. Según la marca, su uso permite reducir de manera relevante el consumo de agua y las emisiones de CO₂ en comparación con materiales primarios, integrando la sostenibilidad al uso cotidiano del vehículo.

    Textura, capas y un diseño reconocible

    El desarrollo de Mini Knit también responde a una búsqueda visual y táctil distinta. No se trata de un revestimiento liso tradicional, sino de un tejido con capas superpuestas que generan un efecto de profundidad. Una capa inferior de color se deja ver sutilmente a través de la superior, aportando una identidad propia al interior.

    La inspiración proviene del diseño de zapatillas deportivas, donde las combinaciones de materiales y texturas son clave. Además, el tejido fue desarrollado para resistir la abrasión y no utiliza cuero, reforzando la idea de que altos estándares de terminación no dependen de materiales de origen animal.

    Desarrollo conjunto y reconocimiento

    El interior con Mini Knit es el resultado de un trabajo colaborativo entre equipos de diseño, ingeniería y proveedores especializados, con el objetivo de llevar este material desde el desarrollo conceptual hasta la producción en serie. Este esfuerzo fue reconocido con el SPE Automotive Award 2025, donde obtuvo el Gran Premio en la categoría “Interior de la carrocería”.

    Más sobre:NoticiasMINIMINI KnitReciclajeSPE Automotive Award 2025Sostenibilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Libertarios presentan listado de nombres que podrían “enriquecer” el gobierno de Kast

    El adiós del Banco Central a Stephany Griffith-Jones luego de tres años como consejera

    Colisión frontal entre vehículo particular y un bus deja un fallecido en Pudahuel

    Ventas de Ford en Estados Unidos crecen 6% en 2025, su mejor año desde 2019

    Aprueban la solicitud de reorganización judicial de Edyce, una de las mayores empresas en Chile ligada al acero

    Greentea Peng, la voz más fresca del neosoul, confirma su debut en Chile

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Suben peajes y TAG desde enero: estas son las nuevas tarifas para 2026

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles
    Chile

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Libertarios presentan listado de nombres que podrían “enriquecer” el gobierno de Kast

    Colisión frontal entre vehículo particular y un bus deja un fallecido en Pudahuel

    El adiós del Banco Central a Stephany Griffith-Jones luego de tres años como consejera
    Negocios

    El adiós del Banco Central a Stephany Griffith-Jones luego de tres años como consejera

    Ventas de Ford en Estados Unidos crecen 6% en 2025, su mejor año desde 2019

    Aprueban la solicitud de reorganización judicial de Edyce, una de las mayores empresas en Chile ligada al acero

    Las más esperadas: las series y películas basadas en libros que saldrán este 2026
    Tendencias

    Las más esperadas: las series y películas basadas en libros que saldrán este 2026

    Con la IA en el centro: 7 novedades que Samsung presentó en The First Look durante CES 2026

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games

    “Levántate, subnormal, te tiras todo el partido”: el tenso cruce entre figura del Betis de Pellegrini y Vinicius Jr.
    El Deportivo

    “Levántate, subnormal, te tiras todo el partido”: el tenso cruce entre figura del Betis de Pellegrini y Vinicius Jr.

    Todo marcha según el plan: Ruy Barbosa avanza puestos en el Rally Dakar

    El recado de Eduardo Vargas a Paqui Meneghini en la U: “Ahora me gusta estar más suelto”

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Greentea Peng, la voz más fresca del neosoul, confirma su debut en Chile
    Cultura y entretención

    Greentea Peng, la voz más fresca del neosoul, confirma su debut en Chile

    “Una noticia maravillosa”: Angelo Pierattini sale de la UCI y recibe un homenaje en el aniversario de la SCD

    Elías Llanos Canales, el director que filmó “héroes de verdad” en la película más cara de la historia de Chile

    Cómo Marco Rubio pasó de ser blanco de asesinato del chavismo a verdugo del régimen venezolano
    Mundo

    Cómo Marco Rubio pasó de ser blanco de asesinato del chavismo a verdugo del régimen venezolano

    Bolsonaro recibe atención médica por un traumatismo craneoencefálico leve tras caerse en prisión

    La ofensiva del nuevo gobierno venezolano contra periodistas nacionales y extranjeros

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso