No todo puede ser tan perfecto: dan a conocer en Francia los precios del nuevo Peugeot 308

A casi cuatro meses de celebrado su esperado destape global, el sitio francés L’Argus dio a conocer los valores que tendrá el flamante 308 en ese mercado. El súperventas del león, que se comercializará en cuatro motorizaciones entre bencineras, diésel e híbridas, arrancará la tabla de tarifas con un precio de € 24.800, vale decir, unos $ 21,6 millones, correspondientes a la versión gasolinera PureTech turbo de 110 caballos (MT6) con el corte de equipamiento Active Pack.

En total serán más de 23 versiones, ajustadas primero por las motorizaciones: 1.2 PureTech de 110 Hp, 1.2 PureTech de 130 Hp, ambos manuales de seis marchas; PureTech de 130 Hp pareado con la caja automática de ocho marchas; BlueHDi de 130 Hp, disponible en las mismas transmisiones manual o automática; y las híbridas enchufables de 130 o 225 caballos, las dos con la caja AT8. Superada esta división, vienen los habituales trims de equipamiento Peugeot: Active Pack, Allure, Allure Pack, GT y GT Pack.

Entre los elementos de serie, vale decir presentes desde el Peugeot 308 Active Pack, se hallan reposabrazos central delantero con caja portaobjetos, encendido automático de luces, sensor de lluvia, climatizador bizona, cuadro de instrumentos digital, arranque sin llave, entradas USB tipo C, pantalla táctil de 10″ enlazable a Apple y Android, freno de mano eléctrico, control crucero, llantas de 16″, faros LED, volante multifunción forrado en piel, retrovisores calefaccionados y de ajuste y plegamiento eléctrico, además de elementos de seguridad activa como reconocimiento de señales de tránsito, aviso de salida involuntaria del carril y alerta de atención al conductor.

El corte Allure complementa con dos conexiones USB tipo C para las plazas traseras, salidas de aire para la segunda fila, iluminación ambiental de ocho colores, llantas de 17″, vidrios traseros tinteados, cámara trasera y elementos de seguridad como asistente al mantenimiento de carril y asistente de luces altas. Por su parte, el Peugeot 308 de corte Allure Pack agrega cargador inalámbrico, control crucero adaptativo, stop and go, aviso de punto ciego de largo alcance y alerta de tráfico cruzado posterior, en tanto que el Peugeot 308 GT suma paquete Driver Sport, llantas de 18 pulgadas, pedales y reposapiés de aluminio, faros Matrix LED, cuadro de instrumentos digital con visión 3D y ventanas delanteras laminadas.

Por último, el Peugeot 308 GT Pack, disponible solo en las versiones híbridas y bencineras y diésel automáticos, pone la guinda con el paquete Driver Assist Plus, un asiento del conductor con ajustes eléctricos y función de memoria, butacas delanteras calefaccionadas y con función de masaje, sistema de sonido Focal Premium y cámara de visión en 360º.

Así está la tabla de valores, expresada en Euros (€):