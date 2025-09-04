SUSCRÍBETE
Nueva Maxus T60 Max 2026: una versión más robusta

El modelo fue recién estrenado en Chile, confirmando el interés de la marca por el mercado local.

 

Maxus tuvo una semana muy movida en Chile, con la presentación de tres importantes novedades que llegan a renovar su portafolio de camionetas, un segmento relevante considerando que tiene una participación de mercado del 20% y que en agosto fue uno de los dos que aumentó sus cifras

El modelo más exitoso de la marca es el T60, que suma casi 3.000 unidades vendidas durante 2025, confirmando el porqué el país es uno de los principales focos estratégicos de la firma en la región.

Ahora aterriza la T60 Max, un modelo con mucho del anterior T90, que tiene como misión reforzar el protagonismo de la versión convencional.

Motor

La T60 Max posee una motorización SAIC D20 turbodiésel de 1.996 cc que alcanza una potencia de 163 Hp y 400 Nm de torque, asociada a una transmisión automática ZF de 8 velocidades y tracción 4x4.

A lo anterior se suma sus tres modos de conducción (Normal, Eco y Sport), que le brindan capacidad de adaptación en cualquier terreno.

Interior

Está dotada por un clúster 100% digital de 10,25 pulgadas, paddle shift, asientos de eco-cuero calefaccionados y un sunroof que eleva la experiencia a la hora de conducir.

Seguridad

La versión GLX de la T60 Max posee hasta 6 airbags e incluye ABS, EBA, ESP, sistema antivuelco, TPMS, asistente de inicio en pendiente y control de descenso. Su capacidad de arrastre es de 3.000 kilos y la de carga, de 800 kg.

Asimismo, tiene Control Crucero Adaptativo, Frenado Autónomo de Emergencia, Alarma de Cambio de Carril, Monitor de Fatiga del Conductor, cámara de retroceso 360° HD.

Dimensiones

La Maxus T60 Max es más ancha, con 1.990 mm, mientras que de largo mide 5.365 mm, 1.809 mm de alto, 3.155 mm de distancia entre ejes y un despeje de 215 mm.

Sus llantas son de aleación de 18 pulgadas y neumáticos 265/60 R18 HT.

Los precios de la New T60 Max van desde los $24.990.000 y hasta los $26.990.000 + IVA.

