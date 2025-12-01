Nueva Volkswagen Amarok: poderosa, tecnológica y segura

Volkswagen cierra un año de grandes lanzamientos con la llegada de uno de sus modelos más emblemáticos: la nueva Amarok. Tras renovaciones estratégicas en T-Cross, Nivus, Jetta, la presentación del SUV Tera y la irrupción del ID.4 eléctrico, la marca alemana presenta una pick-up completamente actualizada, más robusta, eficiente y preparada para los desafíos del uso profesional y recreativo.

La nueva generación de Amarok incorpora un rediseño exterior más imponente, comenzando por un frontal que combina líneas más marcadas con un capot de geometría renovada.

Gabriel_Barrera

El nuevo emblema de Volkswagen se integra con una barra cromada que cruza la parrilla, mientras una grilla con iluminación LED aporta modernidad y mayor presencia en carretera.

En la parte trasera, los faros actualizados y el renovado parachoques completan una imagen más estilizada y poderosa, con el nombre “Amarok” grabado al centro como sello distintivo.

Sus dimensiones consolidan su perfil todoterreno: 5.350 mm de largo, 1.859 mm de altura, 2.228 mm de ancho con espejos y 245 mm de despeje, además de una destacada capacidad de vadeo de 500 mm.

Los ángulos off-road (27,2° de ataque, 23,8° ventral y 20,5° de salida) confirman que sigue siendo una herramienta confiable para quienes requieren capacidades reales fuera del asfalto.

A esto se suman hasta 1.280 litros de capacidad en el pick-up y opciones de llantas de 17”, 19” y 20”, según versión (Comfort, High y Extreme).

En seguridad, Amarok da un salto significativo con la incorporación de Safer Tag, un avanzado sistema pasivo de asistencia formado por una cámara frontal y un display superior que emite alertas visuales y auditivas ante riesgos de colisión, salida involuntaria de carril, límites de velocidad, presencia de peatones o variaciones repentinas en el flujo vehicular.

Se complementa con seis airbags, frenado ABS off-road, bloqueo electrónico de diferencial, control de arranque en pendiente, HBA y control de inercia del motor, entre otros elementos que refuerzan su estabilidad y protección.

Bajo el capó, la nueva Amarok llega con un único pero contundente motor: el V6 TDI de 3.0 litros, un bloque ampliamente reconocido por su durabilidad y entrega lineal de potencia. Esta versión desarrolla 258 hp y 580 Nm, cumple con la exigente norma Euro 6c y se asocia a una transmisión automática de ocho velocidades y tracción 4Motion permanente.

Sus consumos homologados alcanzan 8,1 km/l en ciudad, 12 km/l en carretera y 10,3 km/l mixto, cifras competitivas dentro del segmento considerando su desempeño y capacidades.

La nueva Volkswagen Amarok ya está disponible en Chile con precios desde $44.490.000 + IVA.