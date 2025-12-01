Nueva Volkswagen Amarok: poderosa, tecnológica y segura
La nueva generación de la pick-up aterriza con un renovado diseño, un formidable motor V6 TDI de 258 hp y un completo paquete de asistencias.
Volkswagen cierra un año de grandes lanzamientos con la llegada de uno de sus modelos más emblemáticos: la nueva Amarok. Tras renovaciones estratégicas en T-Cross, Nivus, Jetta, la presentación del SUV Tera y la irrupción del ID.4 eléctrico, la marca alemana presenta una pick-up completamente actualizada, más robusta, eficiente y preparada para los desafíos del uso profesional y recreativo.
La nueva generación de Amarok incorpora un rediseño exterior más imponente, comenzando por un frontal que combina líneas más marcadas con un capot de geometría renovada.
El nuevo emblema de Volkswagen se integra con una barra cromada que cruza la parrilla, mientras una grilla con iluminación LED aporta modernidad y mayor presencia en carretera.
En la parte trasera, los faros actualizados y el renovado parachoques completan una imagen más estilizada y poderosa, con el nombre “Amarok” grabado al centro como sello distintivo.
Sus dimensiones consolidan su perfil todoterreno: 5.350 mm de largo, 1.859 mm de altura, 2.228 mm de ancho con espejos y 245 mm de despeje, además de una destacada capacidad de vadeo de 500 mm.
Los ángulos off-road (27,2° de ataque, 23,8° ventral y 20,5° de salida) confirman que sigue siendo una herramienta confiable para quienes requieren capacidades reales fuera del asfalto.
A esto se suman hasta 1.280 litros de capacidad en el pick-up y opciones de llantas de 17”, 19” y 20”, según versión (Comfort, High y Extreme).
En seguridad, Amarok da un salto significativo con la incorporación de Safer Tag, un avanzado sistema pasivo de asistencia formado por una cámara frontal y un display superior que emite alertas visuales y auditivas ante riesgos de colisión, salida involuntaria de carril, límites de velocidad, presencia de peatones o variaciones repentinas en el flujo vehicular.
Se complementa con seis airbags, frenado ABS off-road, bloqueo electrónico de diferencial, control de arranque en pendiente, HBA y control de inercia del motor, entre otros elementos que refuerzan su estabilidad y protección.
Bajo el capó, la nueva Amarok llega con un único pero contundente motor: el V6 TDI de 3.0 litros, un bloque ampliamente reconocido por su durabilidad y entrega lineal de potencia. Esta versión desarrolla 258 hp y 580 Nm, cumple con la exigente norma Euro 6c y se asocia a una transmisión automática de ocho velocidades y tracción 4Motion permanente.
Sus consumos homologados alcanzan 8,1 km/l en ciudad, 12 km/l en carretera y 10,3 km/l mixto, cifras competitivas dentro del segmento considerando su desempeño y capacidades.
La nueva Volkswagen Amarok ya está disponible en Chile con precios desde $44.490.000 + IVA.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.