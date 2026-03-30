Nuevo Aston Martin Vantage Roadster ya está en Chile

La versión 2026 del Aston Martin Vantage Roadster aterriza en Chile como una de las apuestas más fuertes dentro del segmento de deportivos de lujo. Presentado en Santiago junto al Vantage S, este modelo representa su versión descapotable, llevando la experiencia de conducción a un nivel más sensorial sin comprometer desempeño.

Desarrollado en paralelo con el coupé, el Roadster mantiene intactas sus capacidades dinámicas. Incorpora tecnologías como el sistema Active Vehicle Dynamics, diferencial electrónico trasero (E-diff) y amortiguadores adaptativos Bilstein DTX, que permiten un comportamiento preciso y altamente controlado en distintas condiciones.

Bajo el capó equipa un motor V8 biturbo de 4.0 litros que entrega 665 hp y 800 Nm de torque, cifras que lo posicionan como uno de los descapotables más potentes con motor delantero y tracción trasera. Asociado a una transmisión automática de ocho velocidades, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 325 km/h, igualando al Coupé.

Uno de sus principales atributos es su techo eléctrico tipo “Z-fold”, que puede abrirse o cerrarse en solo 6,8 segundos incluso en movimiento hasta 50 km/h. Este sistema, además de ser uno de los más rápidos del mercado, cuenta con múltiples capas de aislamiento que garantizan confort acústico comparable al de un modelo cerrado.

En términos estructurales, el modelo utiliza una plataforma de aluminio de alta rigidez, con una distribución de peso cercana al ideal (49:51), lo que favorece su equilibrio dinámico. A esto se suma una suspensión de doble horquilla delantera y eje trasero multibrazo, junto a frenos carbonocerámicos y neumáticos desarrollados específicamente con Michelin.

El diseño mantiene la esencia del Vantage, con proporciones atléticas, una parrilla frontal de gran tamaño y múltiples opciones de personalización, incluyendo llantas de 21 pulgadas y combinaciones exclusivas de colores. En el interior, destaca un sistema multimedia de última generación con pantalla táctil de 10,25 pulgadas, además de una configuración que mezcla controles digitales y físicos para una experiencia más intuitiva.

Con este lanzamiento, Aston Martin refuerza su presencia en Chile dentro del segmento de alto rendimiento, apostando por un modelo que equilibra ingeniería, diseño y emoción al volante.

¿Cuál es el precio del Aston Martin Vantage Roadster 2026? Ya está disponible en el país con un precio desde US$310 mil.