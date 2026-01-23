Nuevo Changan Lumin 2026: un eléctrico para todos los bolsillos

Changan está decidido a hacerse notar en el mercado automotriz chileno, en especial entre los vehículos electrificados. Hace poco presentó el Avatar 11 y el CS55 Plus iDD, y ahora estrena el Lumin, que se ofrece como el “auto eléctrico más asequible de la industria”.

La reciente incorporación al portafolio de la marca china en el país es un compacto equipado con un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes que entrega 35 kW de potencia (46 Hp) y 83 Nm de torque. Su propulsor es alimentado por una batería de 28,08 kWh, que le permite una autonomía de hasta 301 kilómetros según el ciclo NEDC y un rendimiento energético de 9,7 km/kWh. Su recarga, a través de un conector Tipo 2, se completa en menos de 7,5 horas.

Además, cuenta con un sistema de frenos, discos en las cuatro ruedas, suspensión independiente tipo McPherson en el eje delantero y de eje rígido en el trasero.

Construido sobre la plataforma EPA0, creada para automóviles pequeños, mide 3.270 mm de largo, 1.700 mm de ancho y 1.545 mm de alto, tiene una distancia entre ejes de 1.980 mm, ideal para la ciudad.

Su diseño juvenil y retrofuturista está inspirado en personajes de caricatura y en los osos pandas de las regiones aledañas a Chongqing. Su frontal asemeja un rostro, con ojos redondos, nariz y una boca sonriente.

Tiene dos puertas, llantas aro 14, manillas ocultas, líneas rectas y superficies suavizadas, mientras que en la zaga sobresalen los focos redondos.

El habitáculo minimalista y moderno resalta por las dos pantallas digitales: una de 7 pulgadas para el panel de instrumentos y otra táctil de 9” para el sistema de infoentretenimiento, que además ofrece conectividad para Android Auto y Apple CarPlay. El resto del equipamiento incluye volante multifunción, modos de manejo (Eco – Sport) y espejo retrovisor antiencandilamiento con ajuste manual.

En materia de seguridad, el Changan Lumin incorpora dos airbags, sensores y cámara de retroceso, distribución electrónica de frenado (EBD), sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) y asistente de arranque en pendiente (HAC).

¿Cuánto cuesta el nuevo Changan Lumin 2026? Disponible en cuatro colores, su precio es de $11.990.000 (con bono lanzamiento de $1.200.000 y bono financiamiento de $800.000). Tiene una garantía de 5 años o 100 mil km de parachoques a parachoques y 8 años o 120 mil km para batería eléctrica de alto voltaje.