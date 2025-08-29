SUSCRÍBETE
Nuevo Jetour X50: el nuevo SUV de entrada a la marca en Chile

De concepto urbano y con un buen precio de lanzamiento, este estreno apunta a aumentar la presencia en el país de la firma china.

Lorena Gallardo GilPor 
Lorena Gallardo Gil

Jetour se tomó esta semana para lanzar dos modelos de SUV en Chile. El primero de ellos: el T1 y su espíritu aventurero. El otro: el X50, que asume el rol como modelo de entrada al segmento.

Su concepto de “estética urbana” incorpora los aspectos tecnológicos que se han vuelto habituales en los estrenos de hoy, además de tres modos de conducción (versión automática), un espacioso interior y una serie de funciones para elevar la experiencia de viaje.

Disponible en versiones 1.5L MT y 1.5 6DCT, que ofrecen 114 hp y 154 hp de potencia, respectivamente, y 143 y 230 Nm de torque.

El primero cuenta con una caja manual de cinco velocidades y rinde 11,1 km/l en ciudad, 15,5 km/l en carretera y 13,6 km/l en ciclo mixto.

La variante turbo viene con transmisión automática de doble embrague y seis velocidades, con un consumo de 10,1, 16,4 y 13,3 km/l, según condiciones.

Sus dimensiones son: 4.397 mm de largo, 1.841 de ancho, 1.654 mm de alto y 2.601 mm de distancia entre ejes, junto a una maletero de 398 litros.

Adicionalmente, cuenta con un sistema de suspensión delantera MCPherson y trasera Multilink, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido, y freno de estacionamiento electrónico más autohold.

Asimmismo, posee neblinero trasero, sunroof eléctrico, aire acondicionado eléctrico, asientos de tapiz eco-cuero y asientos traseros abatibles, a lo que se suman elementos como bluetooth, Apple Carplay y Android Auto inalámbrico, control de audio al volante, doble pantalla de 10,25 pulgadas, un panel de instrumentos digital, cuatro puertos USB y seis parlantes.

El X50 tiene un precio acorde a su condición de modelo de entrada, que incluye bono de lanzamiento: $10.490.000 (precio lista $12.490.000) para la versión MT LUX y de $13.490.000 ($15.490.000) para la Turbo Lux.

