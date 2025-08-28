Listo para la aventura: el nuevo Jetour T1 se presenta en Chile

Jetour sigue consolidando su estrategia en Chile con la llegada del nuevo T1, un SUV que complementa la oferta hasta ahora representada únicamente por el T2.

Con un diseño de carácter aventurero y dimensiones generosas -4.705 mm de largo, apenas 8 cm menos que su hermano mayor-, este modelo se convierte en la puerta de entrada a la gama outdoor de la marca. Su maletero de 584 litros también asegura espacio suficiente para viajes y actividades familiares.

Sus demás dimensiones son: 1.967 mm de ancho, 1.843 mm de alto y 2.800 mm de distancia entre ejes.

En términos de capacidades off-road, el modelo no se queda atrás: ofrece 19 cm de despeje del suelo y ángulos de entrada y salida de 28 y 29 grados, respectivamente, características que le permiten enfrentar terrenos irregulares con solvencia.

La oferta mecánica contempla dos alternativas. La primera, un motor 1.5 litros turbo con 167 caballos de fuerza y 290 Nm, asociado a una caja DCT de 7 velocidades y tracción delantera, que promete un consumo mixto de 13 km/l. La segunda, un bloque 2.0 turbo de 241 Hp y 390 Nm, acoplado a una transmisión automática de 8 marchas y tracción integral, que incluye siete modos de manejo y un consumo estimado de 10,4 km/l.

El habitáculo apuesta por el confort y la conectividad, integrando una pantalla táctil de 15,6” compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de sunroof panorámico, asientos eléctricos, cargador inalámbrico, reposabrazos refrigerado y un sistema de audio Sony. En seguridad, incorpora seis airbags de serie y avanzados sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) según la versión.

En cuanto a precios, el Jetour T1 se ofrece en dos configuraciones: 1.5T 7DCT Luxury a $22.990.000 y 2.0T 8AT XWD Limited a $24.990.000, ambas enfocadas en combinar un diseño atractivo, equipamiento completo y la versatilidad que buscan quienes disfrutan de la vida urbana y las escapadas al aire libre.

Las versiones tienen pequeñas diferencias entre sí, como que la Luxury viene con llantas de 18″ y la Limited, de 19″, además de techo panorámico. El resto, es lo mismo: espejos con ajuste y plegado eléctrico, iluminación Full LED, neblineros delanteros, spoiler trasero, vidrios traseros tinteados y portalón eléctrico con memoria de altura.