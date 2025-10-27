Nuevo KIA Carens 2026: El SUV familiar se actualiza

La llamada actualización de media vida del Kia Carens, ya ha llegado a Chile. Se trata del facelift de la cuarta generación de este modelo de siete asientos, que fue estrenada en el país en 2022, que arriba proveniente desde India.

¿Cómo es el diseño del nuevo KIA Carens 2026?

Entre las principales novedades está el nuevo frontal, donde el modelo estrena el Digital Tiger Face,la reinterpretación moderna del icónico “rostro de tigre” de la firma coreana. Sus focos frontales refuerzan su identidad visual y lo acercan a la línea estética de los modelos eléctricos de la marca, especialmente al EV5.

El radiador y el parachoques adoptan líneas geométricas y verticales que enfatizan su presencia SUV y su conexión con el lenguaje visual de la nueva familia eléctrica. En la parte trasera, un nuevo diseño de focos LED refleja una unión transversal en la zona posterior de la carrocería, junto también con un parachoques rediseñado. En el lateral, sobresalen las renovadas molduras color plata y las nuevas llantas de aleación que van desde las 15” estilo black hasta las 17” con diamantada bitono.

¿Qué novedades tiene el interior del nuevo KIA Carens 2026?

Aquí resalta el nuevo volante de estilo horizontal, un cuadro de instrumentos minimalista centrado en la entrega clara de información y una botonería dispuesta de forma elegante bajo la pantalla principal.

Además, incorpora un clúster de supervisión LCD a color de 4,2”, una pantalla táctil LCD de 8 o 12,3 pulgadas según versión, junto con un sistema de infoentretenimiento compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de Bluetooth con reconocimiento de voz. Para una mayor conectividad interior, a lo largo de sus tres filas de asientos ofrece 6 puertos USB en total (2 frontales, 2 segunda fila, 2 tercera fila), y cargador inalámbrico para celulares frontal.

Asimismo, suma climatizador digital con touch switch, salidas de aire para la segunda y tercera fila de asientos, 2 anclajes Isofix para sistemas de retención infantil, y Smart Key con botón de encendido.

¿Cuál es la tecnología del nuevo KIA Carens 2026?

Además de los seis airbags, frenos ABS con EBD, la asistencia de frenado (BAS), el control de estabilidad (ESC), sistema de gestión de estabilidad del vehículo (VSM), cámara y sensores de proximidad, y alerta de pasajero en asiento trasero (ROA), cuenta de serie con el asistente de descenso en pendiente (DBC) que permitirá una mejor conducción en bajadas más difíciles.

Incluye también una serie de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), como el control crucero adaptativo con Stop & Go (SCC), asistente de colisión frontal en giros/curvas (FCA-JX), asistente de mantenimiento de carril (LKA), asistente de seguimiento de carril (LFA) y asistente de intervención de punto ciego (BCA).

¿Qué motor tiene el nuevo KIA Carens 2026?

Ofrece dos opciones de motorización: un 1.5 litros, que entrega 113 Hp y 144 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de seis velocidades; y un 1.5 Turbo de 158 Hp y 253 Nm, junto a una transmisión DCT de doble embrague y siete marchas.

La segunda versión incorpora selector de modos de manejo (Normal, Eco, y Sport).

¿Cuánto cuesta el nuevo KIA Carens 2026?

Se encuentra disponible en 3 versiones, con precios desde los $19.990.000, y un bono de financiamiento por lanzamiento de $1.000.000.