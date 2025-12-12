Nuevo Lynk & Co 08: un SUV híbrido enchufable de gran autonomía

Con el objetivo de seguir ampliando el portafolio y demostrando su compromiso con el mercado chileno, Lynk & Co acaba de presentar el 08, conocido por ahora como el hermano del medio. Debuta en Chile con dos versiones denominadas Pro y Halo, cuya leves diferencias se dan en el equipamiento, pues comparten bastante de serie.

Construido en una plataforma CMA EVO, sus medidas son 4.820 mm de largo, 1.915 mm de ancho, 1.685 mm de alto y distancia entre ejes de 2.848 mm. Cuenta con neumáticos estándar aro 19 con llantas deportivas de aleación (opción aro 21 para versión Halo) y un maletero de 540 litros de capacidad, ampliable a 1.254.

¿Qué motor tiene el nuevo Lynk & Co 08?

Se trata de modelo híbrido enchufable, con un motor a gasolina 1.5 Turbo y 137 HP de potencia, con uno eléctrico de más de 208 HP, con una potencia máxima combinada de 345 HP, asociado a una transmisión 3DHT Evo - Automática de 3 velocidades, con tracción delantera (FWD). El torque máximo suma 580 Nm.

¿Cuál es su autonomía?

Posee una batería plana tipo NMC (níquel, cobalto y manganeso) con una capacidad de 39,6 kWh, que le entregan 200 km de autonomía 100% eléctrica y una combinada de 1.100 kilómetros (WLTC). Su potencia de carga es de 11 kW (en CA) o bien de 85 kW en cargadores CC. La carga rápida es de 28 minutos (del 30% al 80%).

Una seguridad reconocida

El Lynk & Co 08 viene de obtener la máxima calificación de cinco estrellas en las pruebas de seguridad EuroNCAP 2025, gracias a elementos como el sistema de frenos antibloqueo (ABS), Programa electrónico de Estabilidad (ESP 9.3 Bosch), Sistema de asistencia de frenado, Sistema de control de tracción, Sistema de protección activa antivuelco (ARP), Mitigación del balanceo de remolque (TSM), Control de asistencia en pendientes (HAC), Control de descenso en pendiente (HDC), Preactivación del freno ante riesgo de emergencia, distribución electrónica de frenado, entre los principales aspectos de seguridad activa del modelo.

A eso le suma airbags frontales y laterales delanteros, laterales de cortina y central delantero, interruptor de desactivación airbag del pasajero delantero, estructura de alta resistencia, cinturones de seguridad delanteros con pretensor autoadaptable y limitador de carga, cinturones de seguridad traseros con pretensor y limitador de carga y sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS).

Asimismo, incorpora de serie para ambas versiones diversos elementos y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), como Detección de Punto Ciego (BSD), Frenado de Emergencia Autónomo con detección de peatones (AEB-P), Asistencia para la mitigación de colisiones traseras (CMSR), Asistencia para la mitigación de colisiones delanteras (CMSF), Advertencia de colisión frontal (FCW) y Asistencia Dinámica de Frenado (DBS), por citar solo algunos.

Diseño minimalista

Tanto el interior como el exterior, son sumamente minimalistas, con parabrisas y ventanas de cristal acústico, manilla de puerta ocultas eléctricas, puertas sin marco y sello de ventanas ocultas, techo panorámico, puerta trasera eléctrica con memoria de posición, limpiaparabrisas con sensor de lluvia, limpiaparabrisas trasero oculto, focos LED de baja y alta intensidad, control inteligente de luces altas (IHBC), luces con encendido y apagado automático, entre otros.

Adentro, incorpora asientos delanteros ventilados con ajuste eléctrico, memoria y soporte lumbar con tapiz de cuero Nappa, luz ambiental ajustable en color con movimiento sincronizado con música, guantera con cierre electrónica y cubre maletero retráctil. La versión Halo agrega asientos delanteros y volante calefaccionados, asientos delanteros con masajeador, sistema de climatización avanzada Tri-Zona, y un completo sistema de audio marca Harman Kardon de 1.600 W de 23 altavoces.

Conectividad

En este ítem cuentra con Apple Carplay y Android Auto, un moderno e intuitivo asistente de voz llamado Frank, pantalla central táctil de 15.4″, panel de instrumentos digital HD - 10.2″ (totalmente configurable), puertos USB (tipo A / tipo C), cargador inalámbrico para celular, conectividad Bluetooth y función “In-Car” Wifi, y sistema de ventilación con función “Unlocking/Delay/Timing”.

¿Cuánto cuesta el Nuevo Lynk & Co 08?

Este SUV híbrido enchufable está disponible en cinco colores. Las versiones Pro y Halo tienen un valor de lanzamiento de $37.990.000 y $39.990.000, respectivamente que incluyen bonos de financiamiento, y una garantía de cinco años o 150 mil kilómetros.