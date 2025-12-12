VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Nuevo Lynk & Co 08: un SUV híbrido enchufable de gran autonomía

    El modelo fue presentado en Chile y tendrá dos versiones (Pro y Halo). Se suma al portafolio de la marca en el país, que incluye al 06 y 09. Su seguridad es uno de sus aspectos más destacados.

     

    Con el objetivo de seguir ampliando el portafolio y demostrando su compromiso con el mercado chileno, Lynk & Co acaba de presentar el 08, conocido por ahora como el hermano del medio. Debuta en Chile con dos versiones denominadas Pro y Halo, cuya leves diferencias se dan en el equipamiento, pues comparten bastante de serie.

    Construido en una plataforma CMA EVO, sus medidas son 4.820 mm de largo, 1.915 mm de ancho, 1.685 mm de alto y distancia entre ejes de 2.848 mm. Cuenta con neumáticos estándar aro 19 con llantas deportivas de aleación (opción aro 21 para versión Halo) y un maletero de 540 litros de capacidad, ampliable a 1.254.

    ¿Qué motor tiene el nuevo Lynk & Co 08?

    Se trata de modelo híbrido enchufable, con un motor a gasolina 1.5 Turbo y 137 HP de potencia, con uno eléctrico de más de 208 HP, con una potencia máxima combinada de 345 HP, asociado a una transmisión 3DHT Evo - Automática de 3 velocidades, con tracción delantera (FWD). El torque máximo suma 580 Nm.

    ¿Cuál es su autonomía?

    Posee una batería plana tipo NMC (níquel, cobalto y manganeso) con una capacidad de 39,6 kWh, que le entregan 200 km de autonomía 100% eléctrica y una combinada de 1.100 kilómetros (WLTC). Su potencia de carga es de 11 kW (en CA) o bien de 85 kW en cargadores CC. La carga rápida es de 28 minutos (del 30% al 80%).

    Una seguridad reconocida

    El Lynk & Co 08 viene de obtener la máxima calificación de cinco estrellas en las pruebas de seguridad EuroNCAP 2025, gracias a elementos como el sistema de frenos antibloqueo (ABS), Programa electrónico de Estabilidad (ESP 9.3 Bosch), Sistema de asistencia de frenado, Sistema de control de tracción, Sistema de protección activa antivuelco (ARP), Mitigación del balanceo de remolque (TSM), Control de asistencia en pendientes (HAC), Control de descenso en pendiente (HDC), Preactivación del freno ante riesgo de emergencia, distribución electrónica de frenado, entre los principales aspectos de seguridad activa del modelo.

    A eso le suma airbags frontales y laterales delanteros, laterales de cortina y central delantero, interruptor de desactivación airbag del pasajero delantero, estructura de alta resistencia, cinturones de seguridad delanteros con pretensor autoadaptable y limitador de carga, cinturones de seguridad traseros con pretensor y limitador de carga y sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS).

    Asimismo, incorpora de serie para ambas versiones diversos elementos y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), como Detección de Punto Ciego (BSD), Frenado de Emergencia Autónomo con detección de peatones (AEB-P), Asistencia para la mitigación de colisiones traseras (CMSR), Asistencia para la mitigación de colisiones delanteras (CMSF), Advertencia de colisión frontal (FCW) y Asistencia Dinámica de Frenado (DBS), por citar solo algunos.

    Diseño minimalista

    Tanto el interior como el exterior, son sumamente minimalistas, con parabrisas y ventanas de cristal acústico, manilla de puerta ocultas eléctricas, puertas sin marco y sello de ventanas ocultas, techo panorámico, puerta trasera eléctrica con memoria de posición, limpiaparabrisas con sensor de lluvia, limpiaparabrisas trasero oculto, focos LED de baja y alta intensidad, control inteligente de luces altas (IHBC), luces con encendido y apagado automático, entre otros.

    Adentro, incorpora asientos delanteros ventilados con ajuste eléctrico, memoria y soporte lumbar con tapiz de cuero Nappa, luz ambiental ajustable en color con movimiento sincronizado con música, guantera con cierre electrónica y cubre maletero retráctil. La versión Halo agrega asientos delanteros y volante calefaccionados, asientos delanteros con masajeador, sistema de climatización avanzada Tri-Zona, y un completo sistema de audio marca Harman Kardon de 1.600 W de 23 altavoces.

    Conectividad

    En este ítem cuentra con Apple Carplay y Android Auto, un moderno e intuitivo asistente de voz llamado Frank, pantalla central táctil de 15.4″, panel de instrumentos digital HD - 10.2″ (totalmente configurable), puertos USB (tipo A / tipo C), cargador inalámbrico para celular, conectividad Bluetooth y función “In-Car” Wifi, y sistema de ventilación con función “Unlocking/Delay/Timing”.

    ¿Cuánto cuesta el Nuevo Lynk & Co 08?

    Este SUV híbrido enchufable está disponible en cinco colores. Las versiones Pro y Halo tienen un valor de lanzamiento de $37.990.000 y $39.990.000, respectivamente que incluyen bonos de financiamiento, y una garantía de cinco años o 150 mil kilómetros.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosLYNK & CO08SUVPHEVVehículos híbridosElectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Venezuela acusa a Estados Unidos de suspender los vuelos de deportación de migrantes venezolanos

    “Un fraude de proporciones épicas”: empresario coreano Do Kwon condenado a 15 años de cárcel por el caso Terra Luna

    Cómo fue la llamada entre Putin y Maduro en medio de las crecientes tensiones entre EEUU y Venezuela

    Minvu Valparaíso responde críticas de Leonardo Farkas al proceso de reconstrucción tras megaincendio de 2024

    SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras sismo 6.7 al norte de Japón

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 12 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 12 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Consideran los candidatos presidenciales subsidios de vivienda para las familias más pobres y de clase media?

    ¿Consideran los candidatos presidenciales subsidios de vivienda para las familias más pobres y de clase media?

    Segunda vuelta: ¿Se puede votar con carnet de identidad o pasaporte vencido?

    Segunda vuelta: ¿Se puede votar con carnet de identidad o pasaporte vencido?

    Minvu Valparaíso responde críticas de Leonardo Farkas al proceso de reconstrucción tras megaincendio de 2024
    Chile

    Minvu Valparaíso responde críticas de Leonardo Farkas al proceso de reconstrucción tras megaincendio de 2024

    SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras sismo 6.7 al norte de Japón

    Temblor hoy, viernes 12 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    “Un fraude de proporciones épicas”: empresario coreano Do Kwon condenado a 15 años de cárcel por el caso Terra Luna
    Negocios

    “Un fraude de proporciones épicas”: empresario coreano Do Kwon condenado a 15 años de cárcel por el caso Terra Luna

    Santander cambiará condiciones para acumular millas Latam y acceder a maleta gratis en nuevo programa de beneficios

    Quiebras de personas suben casi 50% a noviembre y más de 4 mil renegocian sus deudas

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado
    Tendencias

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo fue la llamada entre Putin y Maduro en medio de las crecientes tensiones entre EEUU y Venezuela

    Qué redes sociales están prohibidas para los jóvenes menores de 16 años en Australia

    La primera gran batalla del mercado de pases: Colo Colo sale al paso de la UC y presenta oferta por Matías Palavecino
    El Deportivo

    La primera gran batalla del mercado de pases: Colo Colo sale al paso de la UC y presenta oferta por Matías Palavecino

    “Carente de cualquier mínimo fundamento”: la tajante respuesta del Sevilla contra la propuesta de sanción a su estadio

    Escándalo en el tenis: jugador recibe histórica sanción de 20 años tras ser vinculado a una red de arreglo de partidos

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    El hilo fantasma: la nueva vida de la película que abrumó a Daniel Day-Lewis y lo hizo retirarse del cine
    Cultura y entretención

    El hilo fantasma: la nueva vida de la película que abrumó a Daniel Day-Lewis y lo hizo retirarse del cine

    Natalino cierra su año con un nuevo single

    Live Nation y Be Live Entertainment acuerdan alianza para el control de Movistar Arena

    Venezuela acusa a Estados Unidos de suspender los vuelos de deportación de migrantes venezolanos
    Mundo

    Venezuela acusa a Estados Unidos de suspender los vuelos de deportación de migrantes venezolanos

    EE.UU. afirma que pretende incautar el petróleo del buque intervenido frente a Venezuela

    Estados Unidos sanciona a los “narcosobrinos” de Maduro en medio de las tensiones con Venezuela

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas
    Paula

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan