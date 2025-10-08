Nuevo Omoda C7: con el objetivo de que manejar sea puro placer

Con la llegada del Omoda C7, la marca china suma un tercer modelo a su portafolio en Chile y con él busca reforzar su perfil premium. Aterriza en el país en tres versiones y un motor único.

En su diseño exterior destaca su parrilla con rejilla integrada sin bordes con diseño hexagonal que incluye líneas en forma de “X” afilada, además de faros LED. En su lateral luce manillas de puerta semi-ocultas y atrás cuenta con luces “Ultra Red Lightning” y un limpiaparabrisas oculto.

¿Cómo es el diseño del Omoda C7?

Por dentro, ofrece equipamiento con materiales de calidad y soluciones para una conducción conectada y confortable. Incluye una pantalla Cluster de instrumentos de 8,8” pulgadas, un volante multifunción de dos radios en forma de “D” y un túnel central flotante que aporta a su estilo futurista.

El elemento que fija la atención es la pantalla deslizante de 15,6” pulgadas con resolución 2,5K, que puede desplazarse hacia el asiento del copiloto.

Este sistema se complementa con un equipo de sonido de hasta 12 parlantes, según versión, y un control por voz de cuatro zonas, que permite interactuar con el vehículo desde cualquier posición, permitiendo desde abrir ventanas hasta regular un sistema de iluminación ambiental de 256 colores sincronizable con la música o el modo de conducción.

También incorpora un cargador inalámbrico ultrarrápido de 50W con enfriamiento automático y recordatorio para evitar olvidar el celular.

Un lugar de descanso

El nuevo Omoda C7 cuenta con un “Modo de Escenario Inteligente” llamado “Modo Siesta” (disponible según versión), pensado para transformar la cabina en un lugar de descanso. Al activarlo, los asientos deportivos, de inspiración “gamer”, se reclinan automáticamente. El asiento del copiloto incorpora función de masaje con fisioterapia.

Asimismo, ajusta la iluminación ambiental, regula la climatización, tiene función de despertador e incluso puede incorporar ruido blanco ambiental suave, todo orientado a generar una experiencia de relajación durante las pausas en el viaje.

La seguridad del Omoda C7

En este aspecto cuenta con hasta ocho airbags, según versión; hasta 19 Asistencias a la Conducción Inteligente Avanzada (ADAS), como control crucero adaptativo, advertencia de colisión frontal, mantenimiento de carril y frenado autónomo de emergencia, entre otros; y una carrocería con un 72,1% de acero de alta resistencia y 32 refuerzos estructurales.

¿Qué motor tiene el Omoda C7?

Bajo del capó tiene un motor 1.6T GDi, que entrega 183 Hp y 275 Nm de torque, asociado a una caja de cambios 7DCT de transmisión húmeda. Sus rendimientos son de 9,9 km/l en ciudad; 15,8 km/l en carretera y 12,9 km/l, en la versión FWD, y de 9,8 km/l en ciudad; 14,7 km/l en carretera y un mixto de 12,4 km/l, para la AWD

El Omoda C7 estará disponible a Chile en noviembre y tendrá tres versiones: Comfort, Luxury y Prestige. Su precio definitivo aún no se informa.