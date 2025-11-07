OFERTA ELECCIONES $990
    Nuevo Omoda C7: el SUV que hace crecer a la familia en Chile

    El tercer modelo de la marca china llega al país en tres versiones. Y con la posibilidad de contar con el innovador Modo Siesta.

     

    El exitoso Omoda C5 ha sido la punta de lanza de la marca china en Chile. El año pasado llegó a acompañarlo el eléctrico E5 y ahora la familia se agranda con la aparición del C7, que fue presentado oficialmente esta semana.

    Se trata de un SUV que fue recientemente nominado entre los 30 finalistas de los World Car Awards 2026, que llega en tres versiones: Comfort, Luxury y Prestige. Todas cuentan con el mismo motor turbo de 1.6 litros con sistema de inyección de gasolina directa, cuatro cilindros, una potencia de 183 Hp y 275 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de doble embrague de siete velocidades.

    Los rendimientos homologados son de 9,9 km/l en ciudad; 15,8 km/l en carretera y 12,9 km/l para las FWD (Confort y Luxury), mientras que las AWD (Prestige) tiene 9,8 km/l en ciudad; 14,7 km/l en carretera y un mixto de 12,4 km/l.

    Sus medidas son 4.660 mm de largo, 1.875 mm de ancho, 1.670 mm de alto y 2.720 mm de distancia entre ejes.

    La versión de entrada incluye seis airbags, pantalla táctil de 15,6 pulgadas, control por voz inteligente de cuatro zonas, sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), asistente de partida en pendiente (HAC), control de descenso (HDC) y control crucero.

    Mientras que en la variante tope de línea posee ocho airbags, 19 funciones ADAS de ayuda a la conducción, tracción AWD, pantalla central deslizante de 15,6” pulgadas con resolución 2,5K, que se traslada hacia el copiloto para una experiencia inmersiva, sistema de audio con 12 parlantes y luces frontales animadas sincronizadas con la música (“Musical Rhythm Mode”).

    Además, incluye el innovador Modo Siesta, que transforma el interior en un espacio de descanso, con asientos que se reclinan automáticamente, función de masaje con fisioterapia para el copiloto, ajuste de la iluminación ambiental, climatización especial y hasta ruido blanco ambiental.

    Durante la presentación, como anticipo de los próximos pasos se mostró variante híbrida del C7 SHS-P, que estará disponible en Chile durante los primeros meses de 2026.

    ¿Cuánto cuesta el nuevo Omoda C7?

    El modelo se encuentra disponible en Chile en tres versiones y cinco colores (plata, gris mate, negro, blanco y verde opaco), cuyos precios cuentan con un bono de financiamiento:

    • Comfort: desde $19.490.000.
    • Luxury: desde $21.490.000.
    • Prestige: desde $23.990.000.

    Durante el mes de noviembre, habrá un bono adicional de lanzamiento de $500 mil.

