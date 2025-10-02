SUSCRÍBETE
Nuevo Renault Koleos 2026: llega renovado y con una versión híbrida

Lorena Gallardo GilPor 
Lorena Gallardo Gil

La tercera generación del buque insignia de Renault acaba de presentarse en Chile con dos versiones: el híbrido autorrecargable Esprit Alpine y el turbo Techno, producidos en Corea del Sur sobre la plataforma CMA del Grupo Geely.

El modelo viene a reforzar la presencia de la marca francesa en el competitivo, atractivo y siempre creciente segmento SUV, además de su ampliar su gama electrificada E-Tech en el Chile con un tercer producto.

El nuevo Renault Koleos mide 4.778 mm de largo, 1.881 mm de ancho, 1.686 mm de alto y tiene con una distancia entre ejes de 2820 mm, lo que genera un interior amplio, donde lucen sus acabados con materiales de alta calidad, iluminación ambiental personalizable, asientos con memoria programable y acabados exclusivos según versión, además de una insonorización optimizada que eleva el nivel de confort para sus cinco ocupantes

La segunda fila de asientos ofrece uno de los espacios para las rodillas más amplios de su segmento, con 320 mm, mientras que el maletero dispone de una capacidad de 574 litros (545 litros en la versión Esprit Alpine E-Tech), ampliables hasta 1.990 litros con los asientos traseros abatidos.

¿Qué motor tiene el nuevo Renault Koleos?

La versión Esprit Alpine E-Tech viene equipada con un tren motriz que combina un motor turbo de 1.5 litros con dos propulsores eléctricos, alimentados por una batería de ion-litio de 1,64 kWh, y una transmisión híbrida dedicada DHT Pro. Esta configuración entregar 241 hp de potencia y 350 Nm de torque. Además, tiene la posibilidad de desplazarse en modo eléctrico hasta el 75% del tiempo.

Este es el primer modelo Full Hybrid de la marca en el país, el que ofrece una autonomía de más de mil kilómetros y unos consumos homologados de 24,4 km/l en ciudad, 17,2 km/l en ciclo mixto y de 14,6 km/l en carretera.

La variante Techno lleva un propulsor turboalimentado de 2 litros con 235 hp de potencia y 320 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de doble embrague de siete velocidades. Sus consumos son de 9,4 km/l en ciudad, 12,7 km/l en ciclo combinado y de 15,8 km/l en carretera.

¿Qué elementos tecnológicos tiene el Renault Koleos?

Ambas versiones destacan por el sistema openR panorama, compuesto por tres pantallas de 12,3” de alta resolución, con interfaz multigesto, con acceso al sistema de navegación, datos del vehículos y plataformas de streaming, además de incluir conectividad para Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica.

A esto se suman funciones como control gestual para ajustar el volumen o configuraciones sin tocar los botones, visualización de cámaras en tiempo real y actualizaciones remotas del sistema (FOTA) para mantener el software siempre al día.

También cuenta con climatizador tri-zona, un gran techo panorámico con apertura eléctrica, luces led Pure Vision, asientos delanteros calefaccionados y ventilados, asientos traseros calefaccionados, llantas bitono aro 19 (de 20” en la versión Esprit Alpine E-Tech) y cinco modos de manejo para múltiples condiciones: Eco, Confort, Sport, Snow y AI.

La versión Esprit Alpine E-Tech añade a esto Head Up Display (HUD), volante calefaccionado con costuras e insignia exclusiva Esprit Alpine, tapizado de cuero alcántara premium con bordado Esprit Alpine y un sistema de sonido premium Bose con 10 parlantes y subwoofer, tres micrófonos y cancelación activa de ruido.

¿Cuál es el equipamiento en seguridad del Renault Koleos?

El nuevo Koleos incorpora hasta 29 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), incluyendo control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia, entre otros, ayudas que otorgan un nivel de conducción semiautónoma de nivel 2.

También cuenta con cámara de visión de 540° con chasis transparente, que permite al conductor ver lo que ocurre alrededor y debajo del vehículo, facilitando el control en maniobras y terrenos difíciles; siete airbags, un chasis de alta resistencia y el innovador sistema de estacionamiento autónomo, que es capaz de maniobrar de forma automática en espacio paralelos, perpendiculares o en diagonal.

¿Cuánto cuesta el nuevo Renault Koleos 2026?

El flamante SUV de la marca francesa está disponible en todo Chile, con una gama de cinco colores que incluye los nuevos tonos Cobre Mineral para la versión Techno y Gris Satinado para la Esprit Alpine E-Tech.

Los precios parten en $29.990.000 para la variante a gasolina y alcanzan los $38.490.000 para la híbrida (valores incluyen bonos). Su garantía, en tanto, es de 3 años o 100.000 mil kilómetros, lo que primero suceda.

