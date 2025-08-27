Nuevo T-Roc: Volkswagen presenta la nueva generación de su segundo SUV más exitoso

Desde su presentación en el mercado hace ocho años, el Volkswagen T-Roc ha vendido más de dos millones de unidades, situándose solo por detrás del Tiguan como el SUV más comercializado de la marca alemana.

Luego de una actualización en 2022, llegó la hora de una generación completamente nueva. En el lanzamiento se destacaron su diseño expresivo y sus sistemas de propulsión innovadores.

Volkswagen AG

Sobre lo primero, luce potente y limpio, con una zaga de estilo coupé y 12 centímetros más largo que el modelo anterior; además de una barra transversal LED continua con el logotipo iluminado en rojo. En el frente, nuevos faros LED de serie y el Volkswagen en blanco mediante una estrecha franja luminosa.

Por dentro, adopta características de los más grandes Tiguan y Tayron, como la última etapa de evolución del control de experiencia de conducción, que permite seleccionar perfiles de conducción y controlar el volumen.

Volkswagen AG

Otra novedad es su pantalla de infoentretenimiento de hasta 13 pulgadas. También le suma flamantes sistemas de asistencia y tecnologías de vehículos de gamas superiores. El volumen del maletero aumenta en 30 litros, para llegar a 475 litros.

Respecto de la motorización, esta versión del T-Roc contará con motores híbridos de gasolina turboalimentados. Al lanzamiento arribaron los híbridos suaves de 48 V (1.5 eTSI) con 85 kW (116 CV) y 110 kW (150 CV).

Volkswagen AG

Luego vendrán dos híbridos completos desarrollados completamente desde cero. También se adelanta la próxima llegada de la versión con tracción total 4MOTION, en combinación con el TSI de 2.0 litros, que también se ofrecerá como híbrido suave. Todos los propulsores cuentan con una caja de cambios doble embrague de 7 velocidades.